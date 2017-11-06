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Çanakkale'ye ve Anıtkabire okul gezileri zorunlu hale gelebilir

3. Turizm Şurasında, iç turizmin 12 aya yayılması için yaz ve sömestr tatillerinin bölgesel mevsime göre değişmesi, ayrıca Çanakkale ve Anıtkabire okul gezilerinin zorunlu tutulması önerildi

Çanakkale'ye ve Anıtkabire okul gezileri zorunlu hale gelebilir

3. Turizm Şurasında, iç turizmin 12 aya yayılması için yaz ve sömestr tatillerinin bölgesel mevsime göre değişmesi, ayrıca Çanakkale ve Anıtkabire okul gezilerinin zorunlu tutulması önerildi

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:52
Çanakkale'ye ve Anıtkabire okul gezileri zorunlu hale gelebilir
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 yıl aradan sonra "Tam Zamanı" sloganıyla gerçekleştirilen 3. Turizm Şûrası cuma günü sona erdi. Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre şûrada, 3 gün boyunca Türkiye'nin bacasız sanayii masaya yatırıldı. Belirlenen komisyonlarda turizm için çözüm önerileri geliştirildi.

İŞTE ŞURADA YER ALAN ÖNERİLER

İç turizmin masaya yatırıldığı şûrada komisyonun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na önerileri şöyle:

- Belirli bir döneme sıkışan iç turizmdeki mevsimselliğin kaldırılması amacıyla, okulların yaz ve sömestr tatillerinin bölgesel ve mevsim şartlarına uygun olarak farklılaştırılması için Milli eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak çalışma yürütülmeli.

- Yerli turistin erken rezervasyon imkânlarından yararlanabilmesi için tatil takvimi yılbaşında belirlenmeli.

- Fuar, kongre gibi etkinliklerin yılın tamamına dengeli olarak yayılması sağlanmalı.

- Orta ve alt gruba hitap eden sosyal turizm olanaklarının geliştirilmesi amacıyla, ülkemizin tarihsel açıdan önem arz eden değerlerini barındıran Çanakkale ve Anıtkabir gibi yerlere okul gezileri zorunlu kılınmalı.

- Paket tur düzenleyen tur operatörleri ile seyahat acentelerinin faaliyetleri ayrılmalıdır. Yasa değişikliği ile sorumlulukları belirlenmeli.

- Tüketicilerin zarara uğratılmaması için tur operatörleri sisteminde belirli teminatların alınabileceği belirli düzenlemelerin yapılması zaruridir.

DİZİ MEKÂNLARI İÇİN TEŞVİK

- Zorunlu paket tur sigortası sözleşmesi şartları Hazine Müsteşarlığı ile birlikte belirlenmeli.

- İç turizme yönelik tanıtım ve destek kampanyaları kapsamında, kamu spotu yapılmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iç turizmi canlandırmak için Reklam kampanyaları gerçekleştirilmeli.

- İç turizmi canlandıran en etkili araçlardan olan film ve dizilerin mekânlarının turizm potansiyeli taşıyan yerlerden seçilmesi için teşvik edici çalışmalar gerçekleştirilmeli.

Her yıl seçilecek illerde ve bölgelerde çeşitli etkinliklerle "Tatil herkesin hakkı, şehrini tanı" gibi tanıtım ve erken rezervasyon sistemi gibi bilgilendirici faaliyetler de öneriler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
HabertürkAykut YılmazTürkiyeÇanakkaleTurizmEKONOMİ
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