Büyümede ikinciyiz

''2017 Avrupa Turizmi: Trendler ve Beklentiler'' başlıklı raporda, ülkelerin turizm performansı, hava yolu ulaşımı, 2017 değerlendirmesi ve 2018 sezonuna ilişkin beklentiler yer aldı. Rapora göre, Avrupa turizmi 2017'nin yaz aylarında büyümeye devam etti. Avrupa'ya turist gelişlerinin ilk 8 ayda yüzde 8 büyüdüğü tahmin ediliyor. 2015 yılında bu yana yaşanan politik gerilimler ve terör saldırılarına rağmen bölge turizmi büyümeye devam ediyor. 2017 yılında ortaya çıkan turizmdeki büyüme, Avrupa'daki ana kaynak pazarların ekonomik büyümesini yansıtıyor.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Ele alınan her iki destinasyondan biri yüzde 10'un üzerinde büyüme kaydederken, bu destinasyonlardan bazılarının büyüme oranları İzlanda yüzde 30, Türkiye yüzde 26, Slovenya ve Sırbistan yüzde 19, Malta yüzde 17, Kıbrıs yüzde 15, İspanya yüzde 10 olarak gerçekleşti. Avrupa havacılık sektöründe, kilometre başına yolcu geliri yüzde 8.7 oranında arttı. Koltuk kapasitesindeki artış ise yüzde 6.6 oldu.

'2017'DEKİ ARTIŞ RUSYA KAYNAKLIYDI'

2016 yılında yüzde 30.6 küçülen Türkiye turizmi, 2017 yılında yüzde 26.4 oranında büyüdü. 2016'daki düşüşte, politik gerilimler ve güvenlik endişesi temel rol oynamıştı. Yine 2016 yılında, Türkiye ile Rsya arasında yükselen tansiyon da düşüşte önemli bir faktör olmuştu. 2017 yılında iki ülke arasındaki politik gerilimin ortadan kalkmasıyla, Rus turist sayısında adeta patlama yaşandı. Diğer kaynak pazarlarda yaşanan gerilemeye rağmen ziyaretçi sayısındaki artış, büyük oranda Rusya kaynaklıydı.

İSPANYA VE PORTEKİZ'E TÜRKİYE ETKİSİ

2017 yılında İspanya ve Portekiz turizmi de büyümeye devam etti ve bu ülkelere seyahat edenlerin oranı yüzde 10 oranında yükseldi. Bu destinasyonlardaki büyümede, Türkiye'ye dönük talebin düşmesi de önemli bir rol oynadı.