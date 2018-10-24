Büyük müjde: O ülke Alanya'ya dönüyor

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) Side'deki ekim ayı yemeğine katılan Alman seyahat acentesi grubu QTA-RTK’nın başkanı Thomas Bösl, Almanya’dan Türkiye’ye dönük erken rezervasyon satışlarında yüzde 181 oranında artış olduğunu açıkladı. Bu müjde, 2018'de müthiş bir sezon geçiren turizm sektörünü heyecanlandırdı.

'AVRUPA YILI OLACAK'

ALTİD Başkanı Burhan Sili "Erken rezervasyon rakamları 2019'un göstergesi. Biz önümüzdeki yıla ilişkin tüm Avrupa pazarında yüzde 30 artış öngörüyorduk. Bösl'ün bu açıklaması öngörümüzün gerçekleşeceğinin de göstergesi. Allah'tan bir mani gelmezse, 2019 bu seneden daha iyi olacak, özellikle Avrupa pazarında eski şaşaalı günlerimize döneceğiz" dedi.

'BU ARTIŞ ÇOK NORMAL'

KLEOPATRA Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu ise, Bösl'ün verdiği artış rakamının çok normal olduğunu ve yakalanacağını belirterek "Öncelikle bu açıklama, Avrupalıların en çok tercih ettiği bölge oluşumuz nedeniyle bizi sevindirdi. Avrupa'daki bu artışın nedeni, kur krizinden dolayı Euro'nun aşırı değerlenmesi ve böylelikle ucuz tatil avantajı" dedi.

ALTAV TEMKİNLİ

ALTAV (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Bösl'ün yüzde 181'lik artış rakamına ilişkin "Böyle bir açıklamanın olmasını çok güzel bir haber olarak algılayabiliriz. Ancak rezervasyonların yeni yeni başladığı bu dönemde henüz daha birşeyler söylemek için oldukça erken. Avrupa’da 2018'e göre iyi bir 2019 olacağını biliyoruz fakat gerçekleşecek sayı bu kadar yüksek olmayacaktır" dedi.