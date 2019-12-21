Burhan Sili TÜROFED yönetiminde

GENEL kurulda seçilen asil yönetimde Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili yer alırken yine Alanya'dan Servet Şakiroğlu yönetim kurulu yedek üye, Hüseyin Hacıkadiroğlu da denetim kurulu asil üye olarak yer aldı. Federasyonu üç yıl yönetecek yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Sururi Çorabatır, Erkan Yağcı, Burhan Sili, Birol Akman, Halit Ergül, Hacı Halil Özyurt, Tayyar Zaimoğlu, Gazi Murat Şen, Mehmet Tanju İşler, Bülent Uysal, Mete Akcan, Bülent Bülbüloğlu, Ersin Yazıcı, Yakup Dinler, Tacettin Özgen, Murat Toktaş, Kaan Kaşif Kavaloğlu.