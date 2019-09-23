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'Bugün dünya turizminin 11 Eylül'üdür' 

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Thomas Cook’un iflasına ilişkin değerlendirmesinde "Türk turizmcisi bu krizi çok derinden hissedecek. İzleri öncekiler gibi kolay silinmeyecek. Devletin de gerekli desteği vermesi lazım. Bu krizin otelcileri batırmasına izin verilmemelidir" dedi 

TURİZM 23.09.2019, 11:17
'Bugün dünya turizminin 11 Eylül'üdür' 
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KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, dünyanın ikinci büyük tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin "Dünya turizminin 11 Eylül'üdür" dedi. 
Dim, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Thomas Cook’un iflası dünya turizminin 11 Eylül’üdür. Sadece Türkiye değil tüm turizm ülkelerine olumsuz etkisi yıllarca sürecek. Thomas Cook grubuna dahil Neckerman dahil çok sayıda tur operatörü bugün itibariyle operasyonlarını dururdu. Yani oteller boşalıyor.
'DİJİTAL TATİL SATIŞI DÖNEMİ'
Bu iflas daha öncekilerden farklı olarak milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiriyor. Tur operatörlüğü faaliyeti artık daha da şaibeli bir iş haline dönüşecek. Dijital tatil satışı alıp başını gidecek. Dünyanın en büyüğü Alman TUI'nin de benzeri sorunları yaşadığı konuşuluyor.
'OTELCİLERİN BATMASINA İZİN VERİLMEMELİ'
Türk turizmcisi bu krizi çok derinden hissedecek. Öncekiler gibi kolay izleri silinmeyecek. Devletin de gerekli desteği vermesi lazım. Bu krizin otelcileri batırmasına izin verilmemelidir. Otelciler digital pazara, bireysel tanıtım ve satış aksiyonlarına ağırlık vermeli.

#KGK Genel Başkanı #Mehmet Ali Dim #Thomas Cook #iflas #turizm
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