bu yıl sıra polonya da

TÜRK turizmciler şimdi de gelişen pazarlardan Polonya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Moskova'da yapılan ve 153 bin kişinin katılım gösterdiği Türkiye Festivali, bu yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da da düzenlenecek. Polonya'nın 100. bağımsızlık yıldönümünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) koordinasyonunda düzelenecek olan festivale 100 sanatçının katılacağı belirtildi. Festival, Polonya’nın Varşova şehrinde yer alan Karski Boulevard’da organize edilecek. 8-10 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan festivalde Türkiye’nin kültürel değerleri ve turizm zenginlikleri gözler önüne serilecek.

'HER KESİMDEN KATILIMCI OLACAK'

Bu sene Polonya’da ilki gerçekleştirilecek olan festival, Türkiye’nin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak. Konserler, gösteriler, gastronomi sunumları ve kültürel sunumların yapılacağı Türkiye Festivali, üç gün boyunca Polonya halkı ile buluşacak. Türkiye Festivali, Türkiye'nin kültürel değerlerinin ve destinasyonlarının tanıtımı dışında Türk misafirperverliğini de Polonya’ya taşıyacak. Türkiye Festivali kapsamında Moskova’da önemli bir tanıtım çalışması yapan otel, tur operatörü ve destinasyonlar bu sefer Polonya’da tanıtım çalışmaları yapacak.

'TÜRK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA'

Varşova şehrinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Festivali ile ilgili olarak açıklama yapan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 100. bağımsızlık yılını kutlayan Polonya’ya tanıtım çıkarması yapacaklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve TÜROFED koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirecek olan Türkiye Festivali’nin Türkiye turizmi için önemli bir tanıtım çalışması olacağını belirten Ayık, "Türkiye turizminin Avrupa’da daha iyi bir konuma gelebilmesi için dikkat çeken pazarların geliştirilmesi gerekiyor. Son yılların yükselen ve ümit veren pazarlarından biri de Polonya. Haziran ayında yapacağımız Türkiye Festivali ile Moskova’da yakaladığımız başarıyı Varşova’da da yakalayacağız” dedi.

'TÜRKİYE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ÇALIŞMASI'

Türkiye’nin kültürel değerlerinin tanıtılacağı festivale, oteller, tur operatörleri ve turizm destinasyonlarının da katılacağını hatırlatan Osman Ayık, "Bilindiği üzere Moskova’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye Festivali ciddi bir ziyaretçi akınına uğramıştı. Bu başarılı çalışmayı Polonya’da da yapmaya karar verdik. Polonya’da da Türkiye tarihindeki en önemli tanıtım çalışmasını yapacağız. Polonya’daki hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi bu festivalde yer alacak olan otel, tur operatörü ve turizm bölgelerimizi belirleyeceğiz. Kısa sürede bu çalışmayı tamamlayacağız. Bu festivalde yer alarak Türkiye’nin tanıtımına destek olmak isteyenler TÜROFED’e başvuru yapabilir” diye konuştu.

