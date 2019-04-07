Bu yıl Antalya'nın turizm gelirinde ne kadar artış bekleniyor?

2019 sezonunda otellerin ortalama fiyatında önemli bir artış olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Almanya pazarında yüzde 10 civarında fiyat atışı yakalanacağını Antalya'nın turizm gelirlerinin ise yüzde 10-15 artacağını söyledi. Yağcı, ''Fiyatlar düşerken birden düşüyor ama yükseltmek zaman alıyor. Turizmin sıkıntılı döneminde 650 dolarlara kadar düşen kişi başı geliri, adım adım yükselterek yeniden 840 dolar seviyesini yakalamayı, iki yıl içinde de bin dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon fiyat ve kaliteyi dengede tutarak gelen talebi başarılı şekilde karşılarsak bu hedefe ulaşacağız” dedi. Ocak ayından itibaren alınan erken rezervasyonlarda önceki yıllara göre büyük bir artış yaşandığını dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacıalioğlu ise, rezervasyonlarda artış oranının azalsa da devam ettiğini söyledi

FİYAT KALİTE DENGESİNE TALEP

Almanya Seyahat Birliği'nden (DRW) gelen son rakamlara göre rezervasyonların geçen yılın yüzde 5 üzerinde olduğunu aktaran Hacıalioğlu, “Romanya, Bulgaristan, Slovakya gibi ülkelerden de ciddi bir talep var. Şu anda havayolları şirketleriyle anlaşmalar yapılıyor. Bu ülkelerden artan talebi şuna bağlıyoruz: Geçen sene Akdeniz çanağındaki Türkiye’ye rakip ülkelerde fiyat kalite dengesi oluşmadı. Biz gerek doğal ve kültürel zenginlikler, gerekse tesis altyapısı olarak bölgedeki rakiplerden çok daha üstün konumdayız. Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler Rusya, Almanya, İngiltere ve İran. Bu yıl İran pazarı da yükselişte olacak” diye konuştu.