'Bu yaz Antalya'da yataklar yetmeyecek'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) mart ayı meclis toplantısında. konuşan Başkan Davut Çetin, sektör temsilcilerine ve Vali Karaloğlu'na göre bu yıl Antalya'ya 16 milyonu yabancı, 5 milyonu da yerli ve yazlıkçı olmak üzere toplam 21 milyon ziyaretçi geleceğini ifade etti.