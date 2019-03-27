ALMAN Seyahat Acentaları Birliği'nin Ocak sonu itibarıyla Türkiye erken rezervasyonlarının yüzde 58 arttığını açıkladığını belirten Çetin, Antalya'nın Akdeniz'de en hızlı yükselen destinasyon olduğunu, Rusya pazarıyla birlikte yazın Türkiye'de yatak sayısının yetmeyeceğinin konuşulduğunu kaydetti. Çetin, sezonda toplamda yüzde 20'ler düzeyinde turist artışı, fiyatları da yüzde 10-15 düzeyinde yükselterek gerçekleşirse, güzel bir sezon olacağını söyledi.
'Bu yaz Antalya'da yataklar yetmeyecek'
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) mart ayı meclis toplantısında. konuşan Başkan Davut Çetin, sektör temsilcilerine ve Vali Karaloğlu'na göre bu yıl Antalya'ya 16 milyonu yabancı, 5 milyonu da yerli ve yazlıkçı olmak üzere toplam 21 milyon ziyaretçi geleceğini ifade etti.