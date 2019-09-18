‘Bu tanıtım parayla yapılamaz’

Ramazan ÖZDEMİR

YILDIZLAR topluluğu Fenerbahçe'ye fark atarak 4'de 4 yapan lider Aytemiz Alanyaspor ve Alanya, ulusal basında geniş yer buldu. Yazılı ve görsel medyada gündem oluşturan temsilcimiz, Alanya’nın da tanıtımını yaptı. Alanyalı sektör temsilcileri ve kentin dinamikleri ise elde ettikleri başarı karşısında Alanyaspor’a ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Alanya’nın Alanyaspor sayesinde paha biçilemez bir şekilde tanıtıldığını söyleyen sektör temsilcileri, Alanyalıları takımlarına sahip çıkmaya davet ederek tüm maçlarda stadı doldurmalarını istediler. İşte şehrin dinamiklerinin Yeni Alanya’ya yaptığı özel açılamalar:

‘ALANYASPOR ORTAK DEĞERİMİZDİR’

Alanyaspor’un bugünlere gelmesinde büyük emek harcayan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür eden Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu “Alanyaspor hem şehrimizin birleştirici gücü, hem de hepimizin ortak değeri. Son olarak aldığı Fenerbahçe galibiyetiyle şehrimizi gururlandırdı. Takımın geçmişinden bugüne iyi değerlendirmek gerekiyor. Özellikle bugünlere gelmesinde başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun büyük emekleri var. İlerleyen süreçlerde daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Taraftarımızın da önümüzdeki maçlarda stadı doldurmaları gerekiyor” dedi.

‘YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA YANKI BULDU’

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Alanyaspor’un gerek yurt içi gerekse de yurt dışı tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, “Öncelikle Alanyaspor’u kutluyorum. Çok ciddi bir başarı. Alanyaspor’un bu başarısı yurt içinde ve yurt dışında yankısını buldu. Alanya’mız için güzel bir tanıtım oldu. Başarılarının devamını dinliyorum. Alanyaspor’un her zaman yanında ve destekçisiyiz. Öte yandan maç toplam iki saati kapsamakta fakat aracı park ettiğimiz yerden yola inişimiz 1 saat sürdü. Stadın yeri konum olarak doğru ama ulaşımı çok sıkıntılı. Alternatif yollarla bu sorun çözülecektir. Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu işe el atacağı kanısındayım” dedi.

‘ALANYA’NIN ADINI DUYMAYAN KALMADI’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya’nın bu tanımı parayla yaptıramayacağını söyleyerek, “Diğer destinasyonlar eminim Alanya’yı gıptayla izliyor” dedi. Alanyaspor’un Fenerbahçe galibiyetinin büyük sansasyon yarattığını ifade eden Dahaoğlu, “Turizm açısından değerlendirecek olursak Türkiye’de Alanya’nın ismini duymayan, bilmeyen kalmamıştır. Bu böyle kalmayacak Alanyaspor ve Alanya haftalarca konuşulmaya devam edilecek. Fenerbahçe gibi insanların gönlüne taht kurmuş bir takımı yenmek ayrı bir ayrıcalık. Alanyaspor bunu başaran ender takımlardan. 2020’de Alanyaspor adıyla yapmış olduğumuz duyurularla, Alanya bir çok turist çekecek. Para versek böyle güzel bir tanıtım yapılamaz. Bizim bu paha biçilemez tanıtımımızı eminim diğer destinasyonlar gıptayla izliyorlardır. Artık hedef büyüttük, ilk 3’de kalırsa Alanyaspor gelecek sene Avrupa’da da Alanya’yı tanıtır. İnsanların Alanyaspor’a bakış açıları da değişti, beklentileri yükseldi. Alanya’nın sesi Avrupa’da da duyulacak” diye konuştu.

‘STADYUM YETERİ KADAR DOLUYOR MU?

Dahaoğlu, stadın otopark ve ulaşım sorununa ilişkin soruya ise, “Stat yeteri kadar doluyor mu, buna bakmak lazım. Sadece büyük takımlar geldiğinde bu oluyorsa sorun değil. Alanyalılar tüm maçlarda yeteri kadar takımlarına destek versin, stadı doldursunlar, ondan sonra bunlar konuşulur” diye yanıt verdi.

‘TARAFTAR DOLDURSUN, DEVLET GEREĞİNİ YAPAR’

Alanyaspor’un Süper Lig’de 4’de 4 yaparak 1’inci olması ve son olarak Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmesinin müthiş bir tanıtım olduğunu belirten Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı Mehmet Ali Dim, statta yaşanan otopark sorununu sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle değerlendirdi: “’Alanyaspor süper ama stat berbat' diyorlar. Ama stadyum 3 büyükler dışında hiç dolmuyor ki! Önce taraftarların takımına ve stadyumuna sahip çıkması lazım. Her maç dolduralım, zaten devlet gereğini yapar.”

‘HERKES ALANYASPOR’DAN BAHSEDİYOR’

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanyaspor’un Alanya’nın eşsiz reklamını yaptığını söyledi. Yenialp, “Alanyaspor’un lider olmasıyla ne kadar övünsek az bile. Alanyaspor Alanya’mızın ciddi anlamda reklamını yapıyor. Bir hafta boyunca ulusal televizyon kanalları dahil herkes Alanyaspor’dan bahsediyor. Bu reklamı milyonlarca lira harcasanız bu kadar yaptıramazsınız. Bu da Alanya’nın iç pazarda tanınırlığının artmasını sağlıyor. Alanyaspor başkanından malzemecisine kadar herkesi kutluyoruz. Aynı zamanda Ankara’da da görev yapıyorum ve Fenerbahçe gelibiyetinden sonra en az 20 tebrik telefonu aldım. İnsanların Alanyaspor’a olan sempatisi artıyor. Sadece biz değil, tüm Türkiye’yi sevindiren bir takıma sahibiz. Bu tanıtımla birlikte yaşanacak iç pazardaki hareketlenme de esnafımıza olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.