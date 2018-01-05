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Bu karar Türk turizmini vurur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'a dönük uçuşların yeniden başlamısını öngören kararnameyi imzaladı. Mısırlı turizmciler, Kahire üzerinden yapıalcak paket turların 650 dolardan başlayacağını açıkladı

Bu karar Türk turizmini vurur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'a dönük uçuşların yeniden başlamısını öngören kararnameyi imzaladı. Mısırlı turizmciler, Kahire üzerinden yapıalcak paket turların 650 dolardan başlayacağını açıkladı

05 Ocak 2018 Cuma 10:17
Bu karar Türk turizmini vurur
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RUS bir özel hava yolu şiketine ait yolcu uçağının düştüğü 31 Ekim 2015 tarihiden bu yana askıya alınan Rusya-Mısır uçuşları yeniden başlıyor. Ruya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'a dönük uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararnameyi imzalarken, Mısır'ın turizm destinasyonları Şarm El Şeyh ve Hurghada'ya dönük uçuş yasağı şimdilik devam ediyor.
650 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATILACAK

Rus Turizm Endüstrisi Birliği, Mısır turlarının şimdilik Kahire üzerinden yapılacağını açıklarken, Mısır Turizmciler Biliği Başkan Yardımcısı Mustafa Khelil, Kahire üzerinden yapılacak paket tur satışlarının 560 dolardan başlayan fiyatlarla satılacağını duyurdu.

Kararnameyle birlikte Rus tur operatörlerinin Mısır tatili satmalarının önündeki engellerin de kalktığı ifade edildi. 

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Rusya Devlet BaşkanıVladimir PutinMısırlı TurizmcilerRusya-MısırRus Turizm Endüstrisi Birliği
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