Bu karar Türk turizmini vurur

RUS bir özel hava yolu şiketine ait yolcu uçağının düştüğü 31 Ekim 2015 tarihiden bu yana askıya alınan Rusya-Mısır uçuşları yeniden başlıyor. Ruya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Mısır'a dönük uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararnameyi imzalarken, Mısır'ın turizm destinasyonları Şarm El Şeyh ve Hurghada'ya dönük uçuş yasağı şimdilik devam ediyor. 650 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATILACAK

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