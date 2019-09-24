Boztaş: Turizmciler Türk misafirperverliğini gösterecektir

DÜNYANIN en eski seyahat acentesi 178 yıllık Thomas Cook'un iflasını açıklamasının ardından MATSO Başkanı Ahmet Boztaş açıklama yaptı. Konuyla ilgili devletin gereken desteği vereceğini açıkladığını belirten Ahmet Boztaş, "Thomas Cook aracılığıyla bölgemizde tatil yapan misafirlere turizmcilerimizin Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstereceklerinden eminim. MATSO olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hem üyelerimizin hem de sektörün zarar görmemesi için konuyla ilgili yakından ilgileniyoruz" dedi.Başkan Boztaş, dünyanın en büyük seyahat acentelerinden olan Thomas Cook'un iflas etmesinin üzücü olduğunu kaydederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamaların önemli olduğunu kaydetti. Başkan Boztaş, şunları belirtti: "Bakanlığımızın yaşanan bu hadiseye çok hızlı biçimde müdahale etmesi en büyük tesellimiz. Ayrıca valiliklerde de kriz masaları kurulmuştur. İngiltere'den misafir ağırlayan konaklama işletmelerine büyük görevler düşüyor. Düşünülmeden atılan hatalı bir adım turizme önemli zararlar verebilir."