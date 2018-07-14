Booking.com'a mahkemeden kötü haber

Türkiye'deki faaliyetlerine dönmeyi bekleyen Booking.com'a mahkemeden kötü haber geldi

Booking.com'a mahkemeden kötü haber
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İSTANBUL 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, "Haksız rekabet" davasında, davalı tarafın teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin yaptığı talebi reddetti.

Booking.com'un, site hakkında verilen ihtiyati tedbir kararının mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında kaldırılmasına ilişkin yaptığı ikinci talep de mahkeme tarafından kabul görülmeyerek reddedildi.

Teminat karşılığı tedbir kararının kaldırılmasının bu aşamada mümkün olmayacağını belirten mahkeme,, bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı. Mahkeme ayrıca, varsa zararın rapor ile belirleneceği ifade etti.

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