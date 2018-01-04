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Booking geri mi dönüyor

Türkiye'deki birimi kapatılan online rezervasyon sitesi booking.com'un, hakkında açılan davalarla verilen cezayı ödemeyi kabul edip, Türkiye'ye dönmeye kararı verdiği iddia edildi

Booking geri mi dönüyor

Türkiye'deki birimi kapatılan online rezervasyon sitesi booking.com'un, hakkında açılan davalarla verilen cezayı ödemeyi kabul edip, Türkiye'ye dönmeye kararı verdiği iddia edildi

04 Ocak 2018 Perşembe 20:34
Booking geri mi dönüyor
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VERGİ ödemediği ve seyahat acentalarının aleyhine haksız rekabette bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılıp Türkiye’den işleme kapatılan booking.com, hakkındaki cezaları kabul edip Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Şirketin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçerek kararını bildirdiği belirtiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmelere başlanıldığını söyledi.
'SADECE TÜRKİYE'Yİ KAPSAMIYOR'
Temurci gerekli cezayı ödemeyi kabul eden booking.com’un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade ederek, booking.com’a verilen cezanın sadece Türkiye içinde yapılan tatilleri kapsadığını belirtti. Temurci, verilen cezanın Türkiye’den yurtdışına veya yurtdışından Türkiye’ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini kaydetti. Site yenilemelerini yaptıktan şirketin Türkiye operasyonlarına başlayacağını anlatan Temurci, "Bu sadece booking.com’un Türkiye’de yaşadığı bir sorun değil. Fransa ve Almanya’da da benzer davalar sürüyor” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBooking
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