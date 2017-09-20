Bölge toplantıları Alanya Kargıcak'ta tamamlandı

ALTİD'İN düzenlediği, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katıldığı turizm istişare toplantılarının sonuncusu Kargıcak’da yapıldı

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği’nin düzenlediği (ALTİD) 2017 Bölgesel İstişare Toplantıları’nın 6’ncı ve son buluşması yapıldı. Bölgesel ve turizme yönelik genel sorunların ele alındığı ve geleceğe yönelik çözüm yollarının masaya yatırıldığı toplantıların bu haftaki ev sahibi Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak otel işletmecileri oldu. Aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı da olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katılımıyla Utopia World De Luxe Hotel’de gerçekleşen toplantıda ‘Her şey dahil ve alternatif sistemler’, ‘2015-2016-2017 yılları karşılaştırmalı değerlendirmeler’, ‘Turizmdeki normalleşme sürecinin değerlendirilmesi ve bu süreçte alınması gereken önlemler’, ‘Yatak arzı artışında yaşanan gerileme', ‘Düşük maliyetle yüksek kalite elde edilmesi', ‘Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye bakış açısı’, ‘Avrupa pazarında faaliyet gösteren tur operatörlerinin 2018 yılına yönelik uçak planlamaları ile ilgili değerlendirmeler’, ‘Online pazarın gelişimi ve sosyal medyanın önemi’, ‘Yeni kaynak pazarlar Çin, Hindistan, İran’ ve ‘Turizmde ürün çeşitliliğinin arttırılması’ konuları görüşüldü.

'ACENTE TEMSİLCİLERİYLE BULUŞACAĞIZ'

Alanya otellerinin yoğunlukla yer aldığı 6 bölgede toplantı yaptıklarını söyleyen ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili “Belediye Başkanımızın da yer aldığı bölge toplantılarımızı tamamladık. Yapılan görüşmeler ışığında bölgemiz turizm sektörünün geleceğine yön vereceğini düşündüğümüz katkıları değerlendireceğiz ve üyelerimizle paylaşacağız. Toplantılarımıza katkı sağlayan turizmcilerimize teşekkür ediyorum. Geçen senelerde de yapmış olduğumuz gibi önümüzdeki senelerde bu toplantılarımızı tekrarlayacağız. Ayrıca yine yakın bir zaman içerisinde otel işletmecilerimiz ve acenta temsilcisi dostlarımızla yoğun katılımlı ve karşılıklı değerlendirmeler yapacağımız bir toplantı daha düzenleyeceğiz” dedi.

'BÖLGE BÖLGE SORUNLARI MASAYA YATIRDIK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de bölgesel toplantıların çok verimli geçtiğini belirterek, “Turizm sektörü temsilcileri ile kısa sürede birçok kez bir araya gelerek bölge bölge sorunları ve çözüm yollarını konuştuk. Sektörün sorunlarını masaya yatırdık. Turizmcilerin sıkıntılarını dinledik. Toplantılar sonucunda ortak alacağımız kararlar ve uygulamalarla Alanya turizmine katkı yapacağımızı umuyorum. Bölgesel toplantıları organize eden ALTİD Başkanımıza, yönetimine ve katılım sağlayan turizmcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.