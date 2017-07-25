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Bodrum değil Van! Gündüz tekne partisi, gece disko

Van'a tatil için gelen İranlı turistler, Akşamları kapalı mekanlarda eğlenip gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alıyor

Bodrum değil Van! Gündüz tekne partisi, gece disko

Van'a tatil için gelen İranlı turistler, Akşamları kapalı mekanlarda eğlenip gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alıyor

25 Temmuz 2017 Salı 14:34
Bodrum değil Van! Gündüz tekne partisi, gece disko
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VAN'A tatil için gelen İranlı turistler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Gündüzleri cadde ve sokaklarda bol bol alışveriş yapan İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni mekanların açıldığı kentte, en büyük ilgiyi ise  Van Gölü kıyısındaki işletmeler çekiyor. Akşamları kapalı mekanlarda eğlenen İranlı'lar, gündüzleri ise soluğu  Van Gölü'nde alıyor. İşletme sahiplerinin düzenlediği tekne gezilerine katılan İranlı turistler hareketli parçalarla coşup, gölün mavi sularında serinlemenin keyfini çıkarıyor.
ESNAF MEMNUN

Tatillerinin büyük bir bölümünü  Van'da geçiren İranlı turistler,  Van'ın bütçesine de ciddi katkı sağlıyor. Turizmciler 2017 yılının ilk 6 ayında 155 bin 885 İranlı turistin  Van'a geldiğini söylerken,  Van esnafına ciddi katkı sağladığı belirtildi. Tatillerini  Van'da geçiren İranlı turistler gündüzleri bol bol alışveriş yaparken, geceleri soluğu disko ve barlarda alıyor. İranlı turistler, son zamanlarda  Van Gölü'nde verdikleri tekne partileriyle de dikkat çekiyor.
TEKNEDE MÜZİKLE COŞTULAR

İranlı turistler  Van'da en çok su parkları, teknelerde verilen partiler ve discolarda eğlenmekten hoşlanıyor.  Van'daki mekanlar da daha fazla İranlı turist çekebilmek için onlara yönelik eğlence programları düzenliyor. Bu eğlence programlarından biri de Divan Beach'de düzenlendi. Otellerinden alınan İranlı turisler, ilk olarak Divan Beach'ın  Van Gölü sahilinde bulunan mekanına getirildi. Burada kendilerine ikramlar yapılan İranlı turistler daha sonra tekneyle  Van Gölü'ne açıldı. Teknede hareketli parçalarla coşan İranlı turistler, eğlencenin tadını çıkardı.
VAN GÖLÜ'NDE SERİNLEDİLER

İranlı turistler, hem kıyıdan  Van'ın güzelliklerini keşfediyor, hem de  Van Gölü'nün mavi sularında serinleyerek eğlenme fırsatı buluyor. İranlı turistlere ev sahipliği yapan Divan Beach işletmecisi Didem Dede, İranlı turistlerin hem eğlendiğini hem de sıcak havada  Van Gölü'nde serinlediklerini söyledi.

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bodrum değil van gündüz tekne partisi gece disko
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