Blockchain, turizmi nasıl etkileyecek?

TURİZMCİLER bitcoin’i sıcak satışlarında kullanmıyor ancak dünyada kullanan bazı online seyahat acenteleri mevcut. Örneğin, dünyanın ilk online seyahat acentesi CheapAir.com, 2013 yılından beri bitcoin ile ödeme kabul ediyor. Yine online devlerden biri olan Expedia da uçak bileti için bitcoin kabul etmese de konaklama için bitcoin alıyor.

Blockchain de, dijital verinin kopyalanmasına değil dağıtılmasına izin veren blok zinciri, yepyeni bir internet türünün omurgasını oluşturuyor. 190 ülkede hizmet veren global seyahat firması Amadeus, son yayınladığı makale ile blockchain’in turizmde kullanılmasını masaya yatırıyor. Uzakrota.com’da yer alan makalenin çevirisinde şunlar anlatılıyor:

“Amadeus tarafından hazırlanan ‘Blockchain: Potansiyeli seyahat sektöründe kullanmak’ isimli makalede, turizm endüstrisinin gelişen teknoloji ile geleceği dört temel nokta üzerinde duruluyor. Sadeleştirilmiş ve daha güvenli yolcu kimliği belirleme, bagaj takibinin iyileştirilmesi, daha kullanıcı dostu müşteri sadakati programları ve seyahat acenteleri ile havayolları şirketleri arasında ödemelerin kolaylaştırılması blockchain’in turizm endüstrisine getirebileceği dört potansiyel olarak ortaya konuyor.

TURİZMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Blockchain’in turizm endüstrisini nasıl etkileyeceği yönünde sektöre ışık tutmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını vurgulayan Amadeus İnovasyon ve Girişimler Departman Başkanı Katherine Grass şunları söylüyor: “Bu makalede seyahat sektörünün blockchain’in etkilemeye başladığı çok çeşitli alanlara ışık tutulmasına katkıda bulunmanın yanı sıra blockchain sektörünün kendisinin daha genel anlamdaki gelişmesine de bir bakış sunmak amaçlanıyor. Bu makalenin blockchain’in potansiyelinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmasını ve iş hayatındaki bu örneklerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan sektör genelindeki bir iş birliğine ilham vermesini umuyoruz.”

İçgörü makalesi, seyahat teknolojisinde lider olan Amadeus’un 30. yıl dönümü öncesinde açıkladığı yeni inovasyon yaklaşımıyla aynı dönemde yayınlanmış oldu. Yeni yaklaşım çerçevesinde Amadeus seyahat sektörünü dönüştürme potansiyeli en fazla olan altı ana temayı tanımladı. Bunlar arasında blockchain’in yanı sıra, içeriğin genişlemesi, daha iyi dönüşüm, mesajlaşma platformları, operasyonlar ve performans ve yıkıcı güçler temaları bulunuyor. Bu temalar yüzlerce yeni kurulan şirket ve Amadeus’un her yerdeki müşterileriyle yapılan yüzlerce görüşmeden elde edilen içgörülere dayanılarak seçildi. Bunlarla birlikte ve bu yaklaşım kapsamında, Amadeus aynı zamanda, bu altı tema üzerinde çalışan gelişme aşamasındaki şirketlere, fikirlerinin deneme uygulamalarını yapmalarına ve başarılı olursa bunları pazara daha hızlı sunmalarına yardım ederek destek verecek olan İnovasyon Ortaklık Programını başlatıyor.”

TUI DE KULLANACAK

Bu arada Avrupa’nın en büyük turizm şirketlerinden biri olan TUI Group, müşterilerine ait verileri takip etmek için Blockchain teknolojisini kullanacağını açıkladı. TUI, tüm müşteri bilgilerini Blockchain teknolojisi ile arşivlemeyi planlıyor. TUI’ye göre blockchain, “daha ucuz, daha yüksek performansa sahip ve her yerden erişilebilir. Bu da maliyetleri düşürmek demek.”

SABİHA GÖKÇEN’DE BLOCKCHAIN

Öte yandan ülkemizde seyahat sektöründe blockchain’i ilk kullanan Pegasus Havayolları oldu. Pegasus, geçen yılın son günlerinde ‘BlockChain’ uygulamasını Sabiha Gökçen ile hayata geçirdi. “BlockChain” alt yapısı üzerinden hizmet verecek bu entegrasyon çalışması; Pegasus’un “Uçuş Kontrol Sistemi” üzerinden yapılan uçuş tanımları ve güncellemeleri anında Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi (OCC) departmanı çalışanlarının ekranlarına düşecek. Yine aynı BlockChain alt yapısı üzerinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı sistemlerinde oluşturulan uçuşa ait kapı, bagaj bandı, körük kullanımı gibi operasyonel bilgiler de anlık olarak Pegasus sistemlerine aktarılacak.