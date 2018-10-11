Biri Antalya, diğeri İzmir: Eylül ayında Almanya'da şaşırtan tablo

EYLÜL ayında Almanya paket tur pazarında Kanarya Adaları kan kaybederken, Antalya liderlik koltuğunu korumaya devam etti. İzmir ise Almanya'da en çok paket tur satılan ilk 10 destinasyon arasına 10. soradan girmeyi başardı.

ANTALYA LİDER, İZMİR İLK 10'DA

Almanya'nın lider rezervasyon tedarikçisi Traveltainment'in verilerine göre, eylül ayında İzmir'e dönük paket tur satışları yüzde 89 oranında artarken, Antalya satışlarındaki artış yüzde 40 oldu. Ağustos ayında yüzde 18 düşüş kaydeden Palma ise, eylülde de yüzde 17 kan kaybetti. Palma, satışlarda gerileme yaşamasına rağmen hacim olarak Almanya'da en çok paket tur satılan ikinci destinasyon olmayı sürdürdü.

İSPANYA TEPETAKLAK

İspanya'nın öne gelen turizm destinasyonlarının Almanya'da yaşadığı kayıplar ise, Fuerteventura -%18%, Las Palmas -1%8, Güney Tenerife -1%7 Arrecife -%11 şeklinde sıralandı.

MISIR VE YUNANİSTAN DA GERİLEDİ

Eylül ayında Almanya paket tur pazarında Yunanistan ve Mısır da kan kaybetti. Son 12 aydır Almanya'da yüksek çift haneli büyüme kaydeden Hurghada, bu eylülde yüzde 2 gerilerken, Yunanistan'ın Girit adası satışları yüzde 13, Rodos satışları ise yüzde 4 düştü.

Online acente satışlarında en güçlü talebi Türkiye'nin aldığı, Mayorka'nın ise online rezervasyonda en büyük düşüşü yaşadığı ifade edildi.