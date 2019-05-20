GÜÇLÜ, Milliyet’te yer alan “Ulaşımı çözülmeden turizmde patlama zor” başlıklı köşesinde şu ifadelere yer verdi: “Ulaşım kolaylığı, turizmin olmazsa olmazlarından biri.

Dünyanın en büyük havaalanına kavuştuk diye sevinirken, daha sezon açılmadan, fiyatlar ve rötarlar yüzünden sevincimiz yarım kaldı. Ramazan olmasına rağmen fiyatlar çoktan uçuşa gitti, rötarlar ise rekor kırmaya devam ediyor. Üç saatlik rötar olur mu, üstelik Alanya gibi bir yere? Hem de yeni havaalanında. Daha da vahimi, turistler adeta yerlerde sürünürken bir Allah’ın kulu çıkıp da gönül alıcı tek kelime etmedi! Görmesek inanmazdık ama birebir onlarla birlikte biz de yaşadık... Eyvah, eyvah Almanlar... Avrupa’nın hatta dünyanın en fazla seyahat eden ulusu Almanlar. Zenginliklerinin, bütçe fazlalarının daha da önemlisi çok çalışmalarının mükâfatı olarak bol bol geziyorlar. İyi de ediyorlar. Çünkü en fazla tatile gittikleri ülkelerden biri de biziz. Ülkede neler oluyor bilmiyoruz ama bilinen bir şey var ki, nisan ayındaki rezervasyon oranları, geçen yıla göre yüzde 25’lere varan oranlarda azalmış.

Almanya genelinde Antalya rezervasyonları mart ayında yüzde 18 gerilerken, nisan ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 düşüş kaydedildi. Antalya 2019 yılında ise yüzde 6 artışla başlamıştı. Aynı sistem üzerinden elde edilen verilere göre, Antalya Aralık 2018 itibariyle yüzde 48 artıdaydı. Umarız, bu konuda, bir an önce gidişatı pozitif yöne çevirici önlemler alınır...

ALANYA KALESİ

Ülkemizin dört bir yanında müthiş güzellikler var ama Alanya Kalesi ve kale içi gibi özgünlüğünü koruyanı çok az yer var. Birkaç ay içerisinde ikinci kez gelişim ama görünen o ki daha çok geleceğiz. Çünkü keşfedilecek, dinlenecek daha çok yer, çok hikâye var. Gazipaşa Havaalanı’yla geliş gidişler artık çok daha kolay ama bir de THY’nin rötarları olmasa. Alanya’da ne ararsanız var. Tarihse tarih, denizse deniz, güneşse güneş, tatsa tat, alışverişse alışveriş ve en önemlisi de misafirperverlik. Çok fazla Rus var, İskandinav ülkelerinden de gelen çok. Tatil için kararsızsanız, rotayı Alanya’ya çevirirseniz hiç pişman olmazsınız..”