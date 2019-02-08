Bir Alman tur operatörü daha iflasını istedi!

H & H Touristik'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2019'da Karlsruhe Bölge Mahkemesi tarafından H & H Touristik GmbH'nın geçici iflas yöneticiliğine Michael Pluta atandı.

Tur operatörünün iflas isteme nedeninin likidite zorlukları olduğu belirtildi. 1986 yılında Hakan Enüstün tarafından kurulan aile şirketinin, Tourvers tarafından sigortalı olduğu bildirildi. H & H Touristik’ten tur satın alanların parasının sigorta şirketi tarafından ödeneceği bildirildi.

H & H Touristik hem grup ve paket turları sunan, hem de golf tatili konusunda uzmanlaşmış bir tur operatörü. Galavital adı altında Netto ve Funke Medya Grubu´na ait olan Globista sitesi için ürünler sağladı. 2017/18 turizm sezonunda H & H Touristik kendi verdiği bilgilere göre 84.000 yolcu ile 65 milyon Euro ciro yapmıştı.