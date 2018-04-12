Beton mikseri aileyi yok etti

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Bekir U.’nun (30) kullandığı beton mikseri Pınarlı kavşağında ile Sıddık Yazıcıer (51) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Filiz Yazıcıer (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sıddık Yazıcıer ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yazıcıer çiftinin çocukları Enis (12) ve Muhammet Emin Yazıcıer (15) ise Tire Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alıdı. Beton mikserinin sürücüsü Bekir U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.