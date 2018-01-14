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Beş yıldızlı oteller bu öneriye kızabilir!

Beş yıldızlı otellerin düşük fiyata oda verdiğini söyleyen Güneş Hotel-Merter’in Genel Müdürü Emin Güde, “Otellerin minimum satış fiyatları bölge, ilçe ve il olarak belirlensin, devlet vergisini bu satış fiyatları üzerinden tüm kategorideki otellerin yıldızlarına göre alsın” önerisinde bulundu

Beş yıldızlı oteller bu öneriye kızabilir!

Beş yıldızlı otellerin düşük fiyata oda verdiğini söyleyen Güneş Hotel-Merter’in Genel Müdürü Emin Güde, “Otellerin minimum satış fiyatları bölge, ilçe ve il olarak belirlensin, devlet vergisini bu satış fiyatları üzerinden tüm kategorideki otellerin yıldızlarına göre alsın” önerisinde bulundu

14 Ocak 2018 Pazar 10:32
Beş yıldızlı oteller bu öneriye kızabilir!
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Sektörde 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Güneş Hotel-Merter’in kaliteden ödün vermeden hizmet anlayışını sürdürme çabası içerisinde olduğunu belirterek sözlerine başlayan Emin Güde, “Her ne kadar günümüz koşullarında bu gelirlerle bunu sağlamak zorlaşsa da şartlarımızı maksimum olarak zorluyoruz. Avrupalı misafir sayısındaki düşüş oda satış fiyatlarını ve gelirleri kötü etkiledi. Bu da rekabeti arttırdı ve özellikle beş yıldızlı otellerin fiyatlarını çok geriye çekmelerine neden oldu” dedi .

“PİYASA ŞARTLARINI KORUYALIM”

Beş yıldızlı bazı otellerin salonlarının büyük olması nedeni ile banket gelirlerinden elde ettikleri avantaj ile odalarda dört yıldızlı otellerden daha aşağıda fiyatlar verdiklerini iddia eden Güde, şunları söyledi:

“Söyleyeceğim şeyler meslektaşlarımı biraz kızdıracaktır ama ben çözüm olarak şunu önerebilirim; beş yıldızlı otellerin minimum satış fiyatları bölge, ilçe ve il olarak belirlensin, devlet vergisini bu satış fiyatları üzerinden tüm kategorideki otellerin yıldızlarına göre alsın. Kısacası piyasa şartlarını koruyalım diyorum. Çünkü bu rekabet şartları kimseyi mutlu etmemektedir. Uzun vadede oteller yabancı yatırımcıların ellerine geçmektedir. Kısacası dört yıldızlı kendi otelimi düşündüğümde, bizden istenen üç yıldız fiyatlarıdır. Bu söylediklerimle devletimizin dikkatini çekebilirsem belki sektörüm için de bir çivi çakmış olmak beni mutlu edecektir.

“MİSAFİR MEMNUNİYETİ SÜREKLİ TAKİBİMİZ ALTINDA”

İstanbul’daki dört yıldızlı otellere misafirler genellikle iş ve sağlık amaçlı, spor kafileleri, alışveriş, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret, her yaş için farklı eğlence alanları ve merkezlerini gezmek, etkinlik, konferans ve sempozyumlar için gelmektedirler. Oteli az kullanacak olup genelde dışarıda zaman geçirecekleri için fiyatının da daha hesaplı olması ile dört yıldızlı otel iyi bir seçimdir. Dört yıldızlı otellerden beklenen; temizlik ve hijyen, iyi bir kahvaltı, öğlen ve özellikle akşam iyi ve hesaplı bir alakart restoran servisinin olmasıdır. Bunları daha sonra otelin müsaitliğine göre SPA ve spor merkezleri ile diğer imkanları da ekleyebiliriz. Misafir memnuniyetine dönük olarak yapılan oda ve otelin her yerinde bulunan anket çalışmaları, şikayet defteri, bunların haricinde de resepsiyonda misafirlerin bizzat sözlü belirttikleri memnuniyetsizlikleri hemen yazıya döktüğümüz bir defter ile sürekli takip yapma şansımız olmaktadır. Ayrıca personel eğitimine önem verdiğimizden iç eğitimler bizi daha güçlü kılmaktadır.

“İSTANBUL’U DAHA İYİ TANITMAK ZORUNDAYIZ”

Pazarlama ve reklam giderlerimiz zincir oteller kadar büyük bütçelerle olmamaktadır. Bu da bizleri doğal olarak zorlamakta ve dezavantajlı olmamızı sağlamaktadır. İstanbul dünyanın sayılı büyük metropollerinden biridir. Hakça, adil bir paylaşım içersinde barışın, huzurun, sevginin ve mutluluğun arttığı bir İstanbul, herkesin koşarak geleceği bir yer olacaktır. İstanbul hak ettiği geliri dünyadan alamamaktadır. Ülkemizin insanı güzel, örf ve adetlerimiz güzel, bizleri tanıdıkça daha çok seveceklerdir.

İstanbul’a daha iyi tanıtmak için sinema endüstrisini desteklemek gerekmektedir. Mutfağımızı, adetlerimizi, insanları kucaklayan sevgimizi ve de doğal ve tarihi güzelliklerimizi incitmeden onların bilinçaltına yerleştirmeliyiz.

“DÖRT YILDIZLI OTELLER TURİZMDE ÖNEMLİ BİR YER TUTAR”

Özellikle Türkiye Otelciler Birliği TÜROB; kendi adına bütçesini düşünürsek gerek tavsiyeleri gerekse önerileri, yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri ile sektöre fazlası ile destek olmaktadır. Ama elindeki imkanlarla yapabilirliği sınırlıdır. Sonuçta sektör temsilcilerinin iş zamanlarından feragat ederek oluşturdukları bir oluşumdur. Fazlası da beklenmemeli diye düşünüyorum. Dört yıldızlı oteller turizmde önemli bir yer kaplamaktadır. Ayrıca kendi sınıflarının üstüne de çıkmak zorundadır. Beş yıldızlı otel eksiği, sadece teknik puanlarının yapısal eksiliğinden kaynaklanmaktadır”.

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Güneş Hotel-MerterEmin GüdeGüneş Hotel-Merter’in Genel MüdürüBeş Yıldızlı Oteller
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