Berlin'de ALTSO rüzgarı

ITB Berlin Fuarı’nda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile birlikte tanıtım çalışmaları yürüten ve ALTAV'ın açtığı standa destek veren ALTSO, ayrıca işadamlarının da katıldığı KOSGEB destekli bir iş gezisi düzenledi. İlk gün fuarda bir dizi temaslarda bulunan ALTSO heyeti, aynı günün akşamı Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde verilen resepsiyona katıldı. Heyet, ikinci gün ise Türk-Alman Ticaret Odası’nı ziyaret etti. ITB Fuarı’nda çeşitli görüşmeler gerçekleştiren ALTSO heyeti, fuarın 1. günü akşamı Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu’nun düzenlediği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı resepsiyona katıldı. Büyükelçi Karslıoğlu, resepsiyonda ALTSO heyetiyle yakından ilgilenirken, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Karslıoğlu’na davetinden dolayı teşekkür etti. Resepsiyon sonunda ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Büyükelçi Karslıoğlu’na Alanya’ya özgü ipekböceği kozasından yapılmış bir de tablo hediye etti.
TÜRK-ALMAN TİCARET ODASI ZİYARET EDİLDİ
Ziyarete ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, ALTSO yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları katıldı. ALTSO heyeti burada Türk-Alman Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Alexander Medjedoviç karşıladı. Kendilerinin de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olduğunu açıklayan Medjedoviç, iki ülke arasında dostluk köprüsünün oluşmasında, ekonomik birlikteliğin sürekli ve sağlıklı işbirliğinin devamı yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.
'LOBİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ'
Alanya’nın turizm potansiyelini bildiğini ifade eden Medjedoviç, "İki ülke arasında işbirliği konularında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bölgemizden, bölgenize çok sayıda turist geldiğini biliyoruz. Zaten Almanya ve Türkiye bir asırdan fazla süredir çok önemli bir ortak durumundadır. İstanbul’da da bir Alman-Türk Ticaret Odası bulunmaktadır. Onlarla da işbirliğimiz sürüyor. Lobi çalışmaları yürütüyoruz. Köln’de de bir ofisimiz var. İmkanlarımızı birleştirdiğimiz taktirde daha faydalı çalışmalar yapabiliriz” dedi. Daha sonra söz alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise Alanya’nın ekonomisini oluşturan turizm, tarım ve inşaat sektörleri konusunda bilgilendirme yaptı. Şahin, Alanya’da çok sayıda yerleşik Alman vatandaşının da yaşadığını dile getirdi. Alanya’nın son yıllarda ekonomik anlamda atağa kalktığını da dile getiren Şahin, Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na şu anda çok sayıda yabancı havayolu şirketinin sefer düzenlediğini söyledi. Şahin, yakın zamanda havalimanı kapasitesinin artacağını vurgulayarak, bu sayede daha büyük uçakların da inebileceğini söyledi. Şahin, ayrıca Türk işadamlarına uygulanan vizenin kaldırılması yönünde Türk-Alman Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini ve desteğin artarak sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Şahin, Türk-Alman Ticaret Odası üyelerini Alanya’ya davet etti.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 10:51