Berlin'de ALTSO rüzgarı

ITB Berlin Fuarı’nda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile birlikte tanıtım çalışmaları yürüten ve ALTAV'ın açtığı standa destek veren ALTSO, ayrıca işadamlarının da katıldığı KOSGEB destekli bir iş gezisi düzenledi. İlk gün fuarda bir dizi temaslarda bulunan ALTSO heyeti, aynı günün akşamı Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde verilen resepsiyona katıldı. Heyet, ikinci gün ise Türk-Alman Ticaret Odası’nı ziyaret etti. ITB Fuarı’nda çeşitli görüşmeler gerçekleştiren ALTSO heyeti, fuarın 1. günü akşamı Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu’nun düzenlediği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı resepsiyona katıldı. Büyükelçi Karslıoğlu, resepsiyonda ALTSO heyetiyle yakından ilgilenirken, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Karslıoğlu’na davetinden dolayı teşekkür etti. Resepsiyon sonunda ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Büyükelçi Karslıoğlu’na Alanya’ya özgü ipekböceği kozasından yapılmış bir de tablo hediye etti.

TÜRK-ALMAN TİCARET ODASI ZİYARET EDİLDİ

Ziyarete ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, ALTSO yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları katıldı. ALTSO heyeti burada Türk-Alman Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Alexander Medjedoviç karşıladı. Kendilerinin de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olduğunu açıklayan Medjedoviç, iki ülke arasında dostluk köprüsünün oluşmasında, ekonomik birlikteliğin sürekli ve sağlıklı işbirliğinin devamı yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

'LOBİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ'