Berlin'de Alanya rüzgarı

ULUSLARARASI Turizm Borsası’na (ITB Berlin) Alanya damgasını vurdu. Bu yıl 49'uncusu düzenlenen ITB Berlin Fuarı dünya turizmine yön veren profesyonellerin ilgi odağıydı. Dünyanın 186 ülkesinden 10 bin 96 turizmcinin katıldığı fuarda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), 30 metrekarelik özel yapım standında verdiği kokteylle göz kamaştırdı.

KİM NE DEDİ?

Antalya Valisi Muammer Türker: Alanya standında herkes buluşuyor. Burada ortak bir güç var. Bu sinerji Alanya’nın gücüne güç katıyor.

‘GZP İÇİN TEMASLARDA BULUNDUK’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: Alanya’mıza destek için fuara katıldık. Önemli görüşmelere imza attık. 180 ülkenin yer aldığı fuarda tur operatörleri, acenteler ve idareciler ile temaslarda bulunduk. Özellikle Gazipaşa Alanya Havalimanı’nın (GZP) etkin kullanımı ve elimizden gelen kolaylıkların sağlanması hususunda yetkililerle önemli temaslar sağladık.

‘RUSYA PAZARI BELİRLEYİCİ FAKTÖR OLACAK’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili: ITB’de Alanya olarak güç birliği içerisinde olduk. Alanya’nın tüm dinamikleri, Alanya’ya hizmet etmiş ve eden, gönül bağı bulunan herkes fuardaydı. 30 metrekare, Kızılkule temalı, çift monitörde Alanya tanıtım videosu dönen özel tasarlanmış bir stant ile tanıtım yaptık. Alanya’nın Avrupa pazarı ziyaretçi sayılarında eksilme olacağını öngörmüyorum. Belirli bir oranda artıya çıkılır. Rusya pazarı bölgemiz için belirleyici bir faktör olacak.

ALANYA GÜZELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

ALTAV Başkanı Faik Melih Kaptanoğlu: Fuar başlangıç tarihinden dört gün önce Berlin’e giderek çalışmalarımıza başlamıştık. Kızılkule temalı standımızda yapılan ikramlar, verilen hediyeler ve GZP başta olmak üzere yapılan bilgilendirme çalışmaları misafirlerimiz tarafından büyük beğeni topladı. Basın yoluyla tanıtım konusunda ALTAV Alanya standında değerli çalışmalarımız oldu. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu canlı yayınlayan Eurosport TV kanalının Almanya ekibinin Miss Alanya tanıtım elçisi Michelle Flanders ile yaptığı çekimler önemli bir tanıtım çalışmasıydı. Düzenlemiş olduğumuz Alanya kokteyline ise adeta turizmci akını yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı gibi önemli isimler standımızı ziyaret etti.

‘RAKİPLER GÖLGEDE KALDI’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu: Böylesine önemli bir fuarda Alanya’nın, birçok rakip destinasyonu gölgede bırakarak tanıtım çalışmasında bulunması büyük bir başarıydı. ALTAV Başkanı Faik Kaptanoğlu başta olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum.

‘RUS PAZARINDA YÜZDE 40 DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU’