Berlin'e fuar çıkarması

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de 6-8 Şubat tarihinde gerçekleşecek fuarda Batı Akdeniz'in ihracata yönelik yaş meyve sebze ürünleri tanıtılıp, ihracat bağlantıları için görüşmeler gerçekleştirilecek. FruitLogistica Fuarı'na geçen yıl 84 ülkeden 3 bin 239 firma katılmış, 130 ülkeden 78 bin 74 ziyaretçi gelmişti. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, önceki yıllarda fuara milli katılım gerçekleştirilirken, bu yıl birlik olarak bireysel katılım gerçekleştirdiklerini açıkladı. BAİB'in A'dan Z'ye tüm organizasyonu kendi çatısı altında gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Bahar, “Fuar öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şık bir stant tasarımı gerçekleştirdik. Sektör temsilcisi 50 firmamızla fuara çıkartma yapacağız. Standımız 'Hall10.1 A-08'de. Almanya'dan ihracatımızı artıracak anlaşmalarla dönmeyi hedefliyoruz" dedi. Bu yıl fuar alanında ürünlere daha çok dikkat çekmek adına tadım etkinliği de gerçekleştireceklerini bildiren Başkan Bahar, “Böylece Avrupalı ithalatçılara, son tüketicilere yaş meyve sebze ürünlerimizi daha yakından tanıtacağız. Etkinlik kapsamında taze meyve, taze sebze, portakal suyu, kabak tatlısı, domates çorbası, meyve salatası ikramlarımız olacak. Fuar, Almanya'nın yanı sıra Avrupa genelinde satın alma işlemlerinde son karar verici mercilerin de uğrak noktası olması nedeniyle bölge ihracatımız için oldukça önemli" dedi.