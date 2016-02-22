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'Belirsizlik had safhada'

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Alanya Şubesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri eğitim seminerlerine bir yenisini daha ekledi

'Belirsizlik had safhada'

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Alanya Şubesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri eğitim seminerlerine bir yenisini daha ekledi

22 Şubat 2016 Pazartesi 21:26
'Belirsizlik had safhada'
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HOTED Alanya Şubesi üyeleri son olarak Eftalia Marin Resort Otel’in ev sahipliğinde ve Gün Su A.Ş. endüstriyel firmasının katkılarıyla 'Kimyasal' konulu bir eğitim semineri düzenlendi. Seminere tedarikçi firmaların temsilcileri de katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Tarık Saylar, eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.  
'TURİZMCİ AĞLAMAYI BIRAKMALI'
2 saat süren seminerin ardından HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, 2016 turizm sezonuyla ilgili bir değerlendirmelerde bulundu. Yeni, "Öyle görünüyor ki, turizmciler olarak çalışanından işverenine hepimiz zorlu bir sınavdan geçeceğiz. İçinde bulunduğumuz şartlar gereği yatırımcısından çalışanına kadar, sektörle ilişkili herkes diken üstünde desek yeridir. Belirsizlik had safhaya ulaştı. Bu belirsizliğin getirdiği tedirginlik, korku, tabiri caizse paranoya derecesine varmış durumda. Kabul etmek gerekir ki, ortada bir sıkıntı var. Devletiyle, yatırımcısıyla, çalışanıyla herkesi zorlu bir sınav bekliyor. Önemli olan ilgili herkesin üzerine düşeni yapıp, bu sınavdan başarıyla geçebilmesi. İşin psikolojik boyutunu da göz önüne alarak, yazılı ve görsel medya başta olmak üzere, turizme zarar verecek her türlü eylemden, söylemden, açıklamalardan, paylaşımlardan şiddetle kaçınılmalı. Kendi kendimize ağlamanın bir yararı olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Dur durak bilmeden otel yapmanın turizme bir katkı sağlamadığını da hepimiz net bir şekilde görmüş olduk. Kolay yolu seçerek durumun acısını çalışandan çıkarmamalı. Ümit ediyoruz ki, korkulduğu gibi uçurumlar olmaz. Her hâlükârda turizmcilerimiz kendi kendine ağlamayı bırakmalı. Kaldı ki belirsizlik sadece bu yıla mahsus değil. Önümüzdeki yıllar içinde risk devam ediyor" dedi. 
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Son Güncelleme: 23.02.2016 01:56
Anahtar Kelimeler:
HOTEDAntalyaAlanya
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