'Belirsizlik had safhada'

HOTED Alanya Şubesi üyeleri son olarak Eftalia Marin Resort Otel’in ev sahipliğinde ve Gün Su A.Ş. endüstriyel firmasının katkılarıyla 'Kimyasal' konulu bir eğitim semineri düzenlendi. Seminere tedarikçi firmaların temsilcileri de katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Tarık Saylar, eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

'TURİZMCİ AĞLAMAYI BIRAKMALI'