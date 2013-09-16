Beklenti 460 bin

BU yıl Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatil olanağı sağlamasını fırsat bilen tatilciler için, erken rezervasyon koşulları ile 5 yıldızlı otellerin ünlü sanatçılara yer veren programlarının çekiciliği birleştirilince Akdeniz ve Ege sahilleri tercihlerde öne çıkıyor.



Erken rezervasyon fırsatlarının 20 Eylül'e kadar devam ettiği Kurban Bayramı tatili için şu ana kadar rezervasyon yaptıranların sayısı 400 bini aştı. Erken rezervasyon ve son dakika karar verenlerle birlikte bu yıl bayramda, başta Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege sahillerine beklenen yerli turist sayısı 460 bin olarak açıklandı.

BAYRAMA İKİ PLAN

ODEON Tours İşletme Müdür Vekili Mehmet Kamçı, tüketicilerin 9 günü bulan bayram tatilini ikiye böldüklerini, yarısını aile ve akrabalarıyla, yarısını da tatil amaçlı planladıklarını açıkladı. Misafirlerin bir kısmının bayram öncesi, bir kısmının da bayram ertesini tatil dönemi olarak değerlendirmesiyle otellerde 9 güne yayılan bir bayram doluluğu oluşacağını belirten Mehmet Kamçı, "Bir haftalık uzun programlarla birlikte, özellikle 3-4 günlük Avrupa turları da bu 9 günlük döneme yayılan tarih alternatifleriyle tüketicilere sunulmaktadır. Bu doğrultuda ortalama konaklama ve seyahat sürelerinin, 4-5 gün arasında oluşacağını söyleyebiliriz" dedi.

FİYATTA YÜZDE 40 AVANTAJ

Yurtiçi erken rezervasyonların 2012 Kasım ayında başlayıp uzun bir döneme yayıldığını anlatan Mehmet Kamçı, Haziran ayı başlarına kadar süren bu süreçte tüketicilerin, Kurban Bayramı dönemi için de rezervasyon yaptıklarını ve Ekim ayı sonuna kadar devam edecek ek kampanyalarla Türk tatilcilere cazip fiyat alternatifleri oluşturulmaya devam edildiğini söyledi.

Erken rezervasyon iptal sigortalarıyla olası bir program değişikliğine karşı ödenen ücretin koruma altına alınabildiğini anımsatan Kamçı, buna ek olarak yüzde 40'a varan fiyat indirimlerinden yararlanıldığına işaret etti.

TERCİHLERDE AKDENİZ VE EGE ÖNDE

Geçen yıl hava koşulları nedeniyle Akdeniz'in Ege'ye göre daha çok tercih edildiğini hatırlatan Kamçı, bu yıl bayramın Ekim ortalarına denk gelmesinin Ege otellerinin de Türk tatilcilerin tercihlerinde öne çıkmasına yol açtığını dile getirdi.

Kamçı, bayramda Kemer, Belek, Side gibi Antalya ve çevresindeki tatil beldeleri ile Bodrum, Çeşme, Kuşadası gibi Ege merkezlerinin en fazla rağbet gören bölgeler olduğunu ve özellikle 'herşey dahil' tatile büyük ilgi gösterildiğini ifade etti.

BEKLENTİ 460 BİN

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yurtiçinde yaklaşık 400 bin kişinin seyahat ettiğini anlatan Mehmet Kamçı, bu bayramda uzun tatil süresi de dikkate alındığında, yaklaşık yüzde 15'lik bir artışla 460 bin civarında tatilcinin seyahat edeceği kanaatinde olduklarını söyledi.

SON FIRSAT UYARISI

Kurban Bayramı için erken rezervasyon kampanyalarının geçen yılın Kasım-Aralık ayında başlatıldığını belirten ETS Yurtiçi Turlar Müdürü Suat Özbek ise bu kampanyaların Mayıs ayı sonunda sona erdirildiğini ve çok ciddi bir talep alındığını söyledi. Kurban Bayramı için operasyonlarını sonradan belirleyen, yeni karar veren tesisler içinse son erken rezervasyon kampanyalarının sürdüğüne dikkati çeken Özbek, "Şu an devam ettirilen kampanyalar 20 Eylül'de sona erecek. Bunlar kaçırılmaması gereken çok önemli fırsatlar. Hem fiyat hem de ödeme kolaylığı açısından" uyarısında bulundu