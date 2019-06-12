Bayramın seyahat ‘En’leri

RAMAZAN Bayramı için 9 günlük tatili fırsat bilen binlerce vatandaş yollara dökülürken iç turizmde büyük bir hareketlilik yaşandı. Biletall.com bayramda gerçekleşen seyahat harcamaları ile ilgili dikkat çekici detayları ortaya çıkardı. Buna göre 9 günlük bayram tatilinde en fazla bilet satılan iller İstanbul, Antalya ve İzmir oldu. Bazı otobüs firmalarında online bilet satış oranı yüzde 65’e ulaşırken, sektör de biletlerin online platformlardan satış oranı ortalaması yüzde 25 oldu. Biletall’ın Ramazan Bayramı raporunda göze çarpan diğer detaylar ise söyle:

EN UCUZ OTOBÜS BİLETİ 4 TL’YE SATILDI

Verilere göre bu bayramda yine evde oturmadık. Tatilde otobüs kullananların yüzde 59’u erkekler oluştururken yüzde 41’ini ise kadınlar oluşturdu. En ucuz otobüs bileti Erzurum Kağızman arasına 4 TL’ye satılırken en pahalı otobüs bileti ise 350 TL’ye Ankara – Süleymaniye (Irak) istikametine satıldı.

EN PAHALI UÇAK BİLETİ 9.391 TL

Bayramda havalimanları da büyük yoğunluk yaşadı. Biletall.com’a göre yurt içinde en ucuz bilet 223,26 TL’ye Konya–İstanbul arasında satılırken yurt dışı için ise İzmir–Hamburg arasına 350 TL’ye satıldı. En pahalı yurt içi uçak bileti 4.636,24 TL’ye İstanbul–Dalaman–İstanbul olurken, yurtdışı için ise 9.391,37 TL’ye İstanbul-Minsk-İstanbul oldu.

EN UZUN YOLCULUK 24 SAAT SÜRDÜ

Rapora göre en uzun yolculuk otobüs için 24 saat ile Van–İstanbul, Esenler Otogarı olurken yurt dışı uçakta ise 20 saat ile İstanbul-Muscat-Kuala Lumpur rotası oldu.

