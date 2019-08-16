Bayramda 35 milyar lira harcadık

TÜRKİYE'DEKİ tüm turizm merkezlerinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra Antalya'da beş günlük bayram tatilinde tesisler yüzde 100 doldu.

Özellikle dünyaca ünlü Konyaaltı plajları, turkuaz rengiyle büyüleyen Kaş'taki Kaputaj, tarihi dokusuyla dikkati çeken Kemer'deki Faselis, doğal güzelliğe sahip Gazipaşa'daki Kral Koyu, doğal havuzlar ve Alanya'daki Kleopatra plajı, yerli turistlerin uğrak yeri oldu.

Nüfusu 4 bin olan Muğla'nın Ula ilçesinde de bayram tatilinde günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı. İlçede, günübirlik tekne turlarında da tam doluluk sağlandı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde binlerce yerli turist, tatilini huzur içinde geçirdi.

‘10 MİLYON İNSAN SEYAHAT ETTİ’

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı açıklamada, bayram tatilinde tüm otellerin yüzde 100 dolu olduğunu, 450 bin civarında konaklama yapıldığını söyledi. Yılın son uzun tatiline tüketicinin ilgi gösterdiğini belirten Atmaca, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde iyi bir Kurban Bayramı geçirdik. Türkiye genelinde 5,5 milyon insanın kendi şehirlerine, 4,5 milyon insanın da sahil kesimine seyahat etmesini öngörüyorduk. Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı'nda 10 milyon insan seyahat etti, 35 milyar liralık ekonomik gösterge ortaya çıktı. Bu da bizi mutlu etti. Özellikle Akdeniz ve Ege'de yoğunluk yaşandı."