Bayramda 200 bin kişi tatil yapacak

16 Eylül 2013 Pazartesi 00:00
KURBAN
Bayramı tatil
inin 9 gün olması uzun tatil planları yapılmasına yol açarken, yurtdışı turlarının da büyük ilgi çektiği görülüyor. Bu yıl 12-20 Ekim günlerine denk gelen 9 günlük Kurban Bayramı
tatili döneminde, 200 bin kişinin yurt dışındaki çeşitli kentlerde tatilini geçireceği belirtiliyor.
Kurban Bayramı için düzenlenen yurt dışı erken rezervasyon kampanyaları sona erdi. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle yüz binlerce kişinin yollara düşmesi beklenirken, yalnızca 200 bin kişinin Kıbrıs başta olmak üzere Orta Avrupa, Balkanlar, Rusya, İtalya, İspanya, Paris gibi yurtdışı turlarına katılması öngörülüyor. Erken rezervasyonlarla yurt dışını tercih eden tatilcilerin 200 avroya kadar olan indirimlerden yararlandığını açıklayan Odeon Tours İşletme Müdür Vekili Mehmet Kamçı, ilave programlarla desteklenen kimi turların son dakika fırsatlarının özellikle pasaportunda vizesi olan seyyahlar için ilginç fırsatlar ortaya çıkartabileceğine dikkat çekti.
Kamçı, yurt dışına çıkmayı düşünen son dakikacılar içinse özellikle uçaklarda yer bulamama riskini göze almaları gerektiği uyarısında bulundu. Türk tatilcilerin bu dönemde şu ana kadar yurt dışında en çok tercih ettiği ülkenin Kıbrıs olduğunu belirten Mehmet Kamçı, Orta Avrupa, Balkanlar, Rusya, İtalya, İspanya, Bene I ux-Paris turlarının da öne çıktığını ifade etti.
Uzun tatili fırsat bilen tatilcilerin Uzakdoğu, Amerika ve egzotik bölgeleri alternatifler arasında değerlendirmelerini tavsiye eden Kamçı, "Gemi turları da bayram dönemi için misafirlerimize önerdiğimiz tatil alternatifleri arasında bulunuyor" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 16.09.2013 00:02