Bayram rezervasyonları hızlandırdı

KURBAN Bayramı için düzenlenen yurt dışı erken rezervasyon kampanyaları sona erdi. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle yüz binlerce kişinin yollara düşmesi beklenirken, yalnızca 200 bin kişinin Kıbrıs başta olmak üzere Orta Avrupa, Balkanlar, Rusya, İtalya, İspanya, Paris gibi yurtdışı turlarına katılması öngörülüyor.

Bu yıl 12- 20 Ekim günlerine denk gelen 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde, 200 bin kişi yurt dışındaki çeşitli kentlerde tatilini geçirecek. Tur operatör şirketlerinin uzun bir süre önce sona eren erken rezervasyon kampanyalarına ilgi büyük oldu.

Erken rezervasyonlarla yurt dışını tercih eden tatilcilerin 200 euro kadar indirimlerden yararlandığını açıklayan ODEON Tours İşletme Müdür Vekili Mehmet Kamçı, ilave programlarla desteklenen kimi turların son dakika fırsatlarının özellikle pasaportunda vizesi olan seyyahlar için ilginç fırsatlar ortaya çıkartabileceğine dikkat çekti.

Kamçı, yurt dışına çıkmayı düşünen son dakikacılar içinse özellikle uçaklarda yer bulamama riskini göze almaları gerektiği uyarısında bulundu.





EN ÇOK TERCİH KIBRIS'A

Türk tatilcilerin bu dönemde şu ana kadar yurt dışında en çok tercih ettiği ülkenin Kıbrıs olduğunu belirten Mehmet Kamçı, Orta Avrupa, Balkanlar, Rusya, İtalya, İspanya, Benelux-Paris turlarının da öne çıktığını kaydetti.

Bunlarla birlikte uzun tatili fırsat bilen tatilcilerin Uzakdoğu, Amerika ve egzotik bölgeleri alternatifler arasında değerlendirmelerini tavsiye eden Kamçı, "Gemi turları da bayram dönemi için misafirlerimize önerdiğimiz tatil alternatifleri arasında bulunuyor. Yurt dışı paket turların satışları, daha çok erken rezervasyon kampanyaları ile doldu. Özellikle vizeli ülkelere olan talepler, tüketicinin daha bilinçli hale gelmesiyle birlikte artık daha erken satışa kapanıyor. Dolayısıyla bayrama yaklaştığımız bu günlerde vizesiz destinasyonlar daha fazla ilgi görüyor" dedi.





KİŞİYE ÖZEL FIRSATLAR

ODEON Tours için İşletme Müdür Vekili Mehmet Kamçı, bunların dışında kişiye özel hazırlanan tatil alternatifleri ile farklı arayışlar içindeki misafirlere yönelik 2013 yurtdışı turlar katalogunda Mısır'dan Tayland'a, Hindistan'dan İspanya'ya, hatta Çin, Maldivler, Küba, İsrail, Seyşeller, Kamboçya ve Zanzibar'a kadar pek çok destinasyon için tur, otel ve çeşitliliğin sunulduğunu dile getirdi.