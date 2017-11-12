Bavulunu alan Türkiye'ye koştu! 9 ayda 26 milyon turist geldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın, Türkiye'ye gelen turist sayısının 2017'de yükselişte olduğunu belirterek, "Rusya başta olmak üzere İngiltere, Almanya gibi ana pazarlardan gelen ziyaretçi sayısında yaşanan artışla bu yılın ilk 9 ayında 26 milyon turist sayısına ulaştık" dedi.

"TÜRKİYE, YUNANLILAR İÇİN BİRİNCİ DESTİNASYON OLACAK"

unanistan'ın Selanik kentinde 33'üncü Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı kapsamında Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası (KYYTTO) tarafından "Yunanistan-Türkiye Turizm İşbirliği" konulu panel düzenlendi. Panelde, Türk ve Yunan turizminin önde gelen isimleri konuşma yaptı.

Aydın, paneldeki konuşmasında, Yunan halkı arasında Türkiye'ye olan ilginin arttığına dikkati çekerek, "Yunan vatandaşlarının en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında Türkiye ikinci sırada. Bu ilgiden memnuniyet duyuyoruz ve arttırılabileceğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki çok yakın zamanda Türkiye, Yunanlılar için birinci destinasyon olacaktır" diye konuştu.

"2015'TE 32 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİ SAĞLANDI"

Türkiye'de turizmin son 15 yılda büyük gelişme kaydettiğini anlatan Aydın, 2002 yılında 13 milyon olan ziyaretçi sayısının 2015 yılında 40 milyona yaklaştığını ve 32 milyar dolarlık turizm geliri sağlandığını söyledi.

Aydın, geçen yılki düşüşün ardından 2017'de turizmin yeniden yükselişe geçtiğini vurgulayarak, "Rusya başta olmak üzere İngiltere, Almanya gibi ana pazarlardan gelen ziyaretçi sayısında yaşanan artışla bu yılın ilk 9 ayında 26 milyon turist sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra 2018'in bakanlık tarafından "Troya Yılı" ilan edildiğini dile getiren Aydın, "Troya, en çok bilinen antik kentlerden biri. 2018 yılında özellikle Troya ile ilgili özel çalışmalar yapacağız. Yunan dostlarımızı Çanakkale'ye bekliyoruz" dedi.

KUZEY YUNANİSTAN İÇİN DE "KAPIDA VİZE" ÇAĞRISI

Öte yandan panelde konuşan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, karşılıklı turist sayısının arttırılması için ulaştırma altyapısının geliştirilmesinin önem taşıdığını belirterek, "İzmir-Selanik ve Ankara-Atina arasında da uçak seferleri tesis edilmeli" diye konuştu.

Kara ve deniz sınır kapılarında fiziki şartların iyileştirilmesinin ihtiyaç olduğunu vurgulayan Okan, "Özellikle İpsala-Kipi sınır kapısının geliştirilerek, ikinci köprü ve sınır girişi bir an önce inşa edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşları için yakın Yunan adalarına "kapıda vize" uygulaması bulunduğunu anımsatan Okan, "Kuzey Yunanistan için de kolaylaştırılmış vize rejimi uygulanabilirse, yani Yunan makamları Brüksel'i ikna edebilirlerse bu, turizm ilişkilerimize fevkalade katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YUNAN TURİSTLERİN YÜZDE 81'İ TÜRKİYE'DEN MEMNUN AYRILDI

Öte yandan panelde, Yunan vatandaşların turizm açısından Türkiye algısına ilişkin Makedonya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları sunuldu.

Profesör Rodoula Çiotsou sunumunda, Yunan vatandaşlarının yaklaşık yüzde 40'ının en az bir kez Türkiye'ye gittiğini söyledi.

Yüzde 68 ile İstanbul'un Yunan turistlerin favorisi olduğunu dile getiren Çiotsou, bunu Edirne, Ayvalık ve İzmir'in takip ettiğini belirtti.

Çiotsou, Yunanların yüzde 81'inin Türkiye'den memnun ayrıldığına dikkati çekerek, yaklaşık yüzde 70'inin tekrar ziyaret etmek istediğini bildirdi.

Yunan turistlerin Türkiye'nin turizm açısından pahalı olmadığını düşündüğünü ifade eden Çiotsou, Türkiye'nin pozitif bir imajının olduğunu ve ziyaret edenlerin algısının olumlu yönde değişim gösterdiğini vurguladı.