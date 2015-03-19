Başkan Yücel'den Alanya esnafına ve inşaat sektörüne uyarı

ALANYA Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısı, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda birim ve müdürlüklerden gelen konular görüşülerek karara bağlandı. Encümen toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Yücel, sezon başı olması nedeniyle birçok bölgede kontrol ve denetimlerin arttırıldığını belirtti. Esnafı da kurallara uymaları konusunda uyaran Başkan Yücel, “Sezona sıkı bir kontrol ve denetimle başlamak istiyoruz. Çünkü bölgemizin turizm potansiyeli ve huzuru için bunu yapmak zorundayız. Bizim için her şeyden önemlisi, bölgeye gelen turistin memnuniyeti ve halkın huzurudur. Bu yüzden denetimlerimizin çok olmasından dolayı bu encümenimizde tutanak sayısı oldukça fazlaydı” dedi.

‘SEZON BAŞI İŞİ SIKI TUTACAĞIZ’

Alanya Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle turizm sezonunun başında esnafa yönelik bazı kurallar koyduklarını kaydeden Başkan Yücel, “Hanutçuluk ve çığırtkanlık gibi toplumu rahatsız edici unsurlara asla müsaade etmeyeceğiz. Esnaf arkadaşlarımızı sezon başında uyarıyoruz. Düzeni tutturamazsak bu düzen sonuna kadar bozuk ve sağlıksız gider. Başından kuralları koyup düzeni başında sağlamalıyız. Bizim tüm çalışmalarımız, yaptığımız her şey, esnafımız ve bölgemiz için” diye konuştu. Turizm sezonu dolayısıyla 15 Mayıs’ta inşaat yasağının başlayacağını kaydeden Başkan Yücel, görüntü ve ses kirliliğini engellemek, turist memnuniyetini sağlamak için inşaat sektörünü uyardı.

‘HERKES İŞİNİ 15 MAYIS’TA BİTİRSİN’