Başkan Yücel Vali Karaloğlu ile turizmi konuştu

BAŞKAN Yücel, bir yandan ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerini kabul ediyor, diğer yandan da ziyaretlerde bulunuyor. Dün Antalya’ya giden Başkan Yücel, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Vali Karaloğlu ile Başkan Yücel, bir süre sohbet ederek bölge turizmi hakkında görüş alışverişinde bulundular. Vali Münir Karaloğlu’na bir tablo hediye eden Başkan Yücel, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Kültürel ve sosyal çalışmalarımızda destekleriyle bizlere büyük güç veren Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret ettik. Misafirperverliği ve destekleri için Sayın Valimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TURİZMCİLERLE SEZONU KONUŞTU

Başkan Yücel daha sonra Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ile birlikte bölgenin turizmin lokomotifleri olan Odeon, Tez, Meeting Point, Corendon ve Summer Tur seyahat acentelerinin Antalya temsilcilerini ziyaret ederek yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. Başkan Yücel’in son durağı Antalya’da yayın yapan Kanal V Televizyonu oldu. Misafirperverlikleri için Yönetim Kurulu Başkanı Okan Kaya, Genel Müdür Uğur Törer ve Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Teke'ye teşekkür eden Başkan Yücel, çalışmalarında başarılar diledi.