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Başkan Yücel Alanya turizmini değerlendirdi

Encümen Toplantısı'nda konuşan Başkan Yücel, "Kronikleşmiş sorunları ve bunların çözümü noktasında yetkililere iletilmek üzere raporlar hazırlayıp bir nebze halka, bölgemizde yaşayan esnafa faydalı olabilecek projeler üretmek üzere tüm ileriye dönük çalışmalar yapıyoruz" dedi

Başkan Yücel Alanya turizmini değerlendirdi

Encümen Toplantısı'nda konuşan Başkan Yücel, "Kronikleşmiş sorunları ve bunların çözümü noktasında yetkililere iletilmek üzere raporlar hazırlayıp bir nebze halka, bölgemizde yaşayan esnafa faydalı olabilecek projeler üretmek üzere tüm ileriye dönük çalışmalar yapıyoruz" dedi

21 Eylül 2017 Perşembe 13:00
Başkan Yücel Alanya turizmini değerlendirdi
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ALANYA Belediyesi Haftalık Olağan Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. Encümen Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Yücel, sözlerine bugün başklayan Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı'nın tüm Müslüman alemine, ülkeye ve bölgeye barış, huzur getirmesini temenni etti. Başkan Yücel, "Bugün haftalık encümen toplantısını gerçekleştirdik. Mutat durumlarımızı değerlendirdik. Birimlerimizden gelen tüm önergeleri ve encümenin yetkisinde olan tüm kararlarımızı verdik. Belediyemizin mülkiyetleriyle ilgili kiralamalar vardı. Bunların ihaleleri yapıldı" dedi. 
VATANDAŞLARI PLAJ FUTBOLUNA DAVET ETTİ
Galip Dere Plajı'nda 21-27 Eylül arasındaki plaj futbolu organizasyonuna tüm halkı da davet eden Başkan Yücel, "Güzel maçlar oluyor. Futbol zevki olan, futboldan tat almak isteyen vatandaşlar gelip bu müsabakaları izleyebilir. Ben de her gün Galip Dere Plajı'ndayım. Keyifli bir şekilde izliyorum" diye konuştu. 
'TANITIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'
Alanya'nın tanıtımında çok büyük öncülük yapan Jazz Festivali'nin bugün akşam başlayacağını ifade eden Yücel, "24 Eylül'e kadar sürecek olan festival Kızılkule önünde düzenleyeceğimiz '14'üncü Alanya Uluslararası Jazz Günleri'ne Alanya halkını davet ediyorum. Müzik evrenseldir. Tüm jazzseverleri 08.00-00.00 arasında 4 gün boyunca jazz festivaline davet ediyorum. Alanya Jazz Günleri'nin Alanya'nın marka değerini artıracak ve tanıtıma çok önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizin 4 bir yanından izleyicileri var. Günübirlik ve 3-4 gün Alanya'da ikamet eden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ünlü sanatçılar Alanya'da olacak. Bu da Alanya için çok önemli günlerden birisi" ifadelerini kullandı.
'GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ÇIKIŞ VAR'
Dün Alanya'daki turizmcilerle gerçekleştirilen Turizm Koordinasypn Toplantısı'yla ilgili sorruyu cevaplayan Başkan Yücel, "Ben her zaman konuştuğum her ortamda turizmi dünyada en iyi yapan 5 ülkeden birisi olduğunu söylüyorum. Gerek bizim coğrafi konumu, güneşi, denizi, kumu tarihi, kültürü ve her şeyden önemlisi hizmet sektörü ve mutfak kültürünün en iyi olduğu yerlerden ve bütün dünyadaki konaklama tesislerinin en iyisinin Türkiye'de olduğuna inanıyorum. Son 2 yıldır yaşanan krizlerden, daha doğrusu 2016 krizden itibaren gözle görülür bir çıkış var ama bu yeterli değil. Biz de turizmciler ve sivil toplum örgütleriyle bölgesel olarak Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, batıdaki ve doğudaki birliklerle 5 ayrı grup toplantıları yaptık. Dün de en son grup olarak da dıoğu bölgesi Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak bölgesi toplantıları yaptık. Kronikleşmiş sorunları ve bunların çözümü noktasında yetkililere iletilmek üzere raporlar hazırlayıp bir nebze halka, bölgemizde yaşayan esnafa faydalı olabilecek projeler üretmek üzere tüm ileriye dönük çalışmalar yapıyoruz. Kamu kurum kuruluşlarının, devlet büyüklerinin bilmesi gerekenleri raporlar hazırlayarak dünya turizminde Türkiye'nin önemini daha da artıracak şekilde   
fuarların, projelerin, tanıtımlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların da devamını getireceğiz" dedi.

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Son Güncelleme: 21.09.2017 13:20
Anahtar Kelimeler:
ProjeAdem Murat YücelAlanya Belediye BaşkanıEncümen Toplantısı
Yorumlar
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Ayşe 2017-09-23 23:32:50

Benim koçamı işten niye çıkarıyorsun

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