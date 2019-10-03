Başkan Şahin'den Thomas Cook toplantısı

Hakan ŞİMŞEK

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, turizm sektörünü tedirgin eden Thomas Cook seyahat acentesinin iflas kararını değerlendirmek için istişare toplantısı düzenliyor. Toplantıya turizmcilerin yanı sıra Alanya protokolü de davetli. Turizm sektörü açısından büyük önem arz eden toplantıya bütün turizmcileri davet eden Başkan Şahin, “İflas kararını açıklayan Thomas Cook seyahat acentesinin ardından sektörde kısa süreli belirsizlik hakim oldu. Sektör temsilcileriyle yol haritasını belirlemek için toplanıyoruz. Toplantımıza bütün turizmci arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Toplantı, bugün saat 17.00’de ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.