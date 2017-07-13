Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Başbakan Binali Yıldırım: 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, "Şehitlerimize layık olmak için Türkiye'de ve dünyada koşacağız, koşturacağız. Herkes bundan emin olsun, milletimiz müsterih olsun. Artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir. Bu yeni dönemde milletimiz, hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecektir." dedi

Başbakan Binali Yıldırım: 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, "Şehitlerimize layık olmak için Türkiye'de ve dünyada koşacağız, koşturacağız. Herkes bundan emin olsun, milletimiz müsterih olsun. Artık yeni bir dönemdeyiz. Artık bu dönemde vesayetin, memleketin sahibi de millettir. Bu yeni dönemde milletimiz, hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecektir." dedi

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:56
Başbakan Binali Yıldırım: 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız
banner404

BAŞKAN Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde  düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda, şehit yakını ve gazilerin, 15  Temmuz gecesi Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren şehitlerin  emaneti olduğunu belirtti.Gazilerin tanka, topa, tüfeğe ve mermilere göğsünü siper ettiğini  hatırlatan Yıldırım, "Her biriniz, 15 Temmuz'un karanlığını aydınlatan birer  yıldızsınız. Bu toprakların değerine değer katan birer cevhersiniz. Dün  Gelibolu'da, Trablusgarp'ta, Sarıkamış'ta bu milletin istiklal mücadelesini veren  şehitlerimizin sancağını 15 Temmuz gecesi aynı ruh, aynı imanla taşıyan her bir  kardeşimizi buradan muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.Milletin evladının, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da  şehitlerin mirasını aynı ruh ve inançla taşımaya devam edeceğini ifade eden  Başbakan Yıldırım,  şunları söyledi:"O karanlık geceyi 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 7'den 70'e  milletimiz aydınlattı. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i,  Gürcü'sü, Boşnak'ı, vatanımızı alçak darbelere karşı birlikte savunduk, birlikte  kurtardık. İstanbullu, Ankaralı, Yozgatlı, Trabzonlu, Çorumlu, Siirtli bir oldu,  tek bir yürek halinde meydanlara, sokaklara doldu."Başbakan Yıldırım, henüz 15 yaşında olan Şanlıurfalı Halil İbrahim  Yıldırım ile Mardinli Velid Bektaş'ın 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire  Başkanlığında şehit edildiğini, Boğaz Köprüsü'nde şehit olan Askeri Çoban'ın  Diyarbakırlı, 65 yaşındaki tornacı Cemal Demir'in Samsunlu olduğunu, darbecilerin  Esenler'de tankla ezerek şehit ettiği Türkan Türkmen Tekin'in de Malatya'dan  geldiğini anımsattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Edirne'den Kars'a,  yedi bölgede, 81 ilde, 80 milyon vatandaşla birlikte vatan hainlerinin karşısında  hep beraber dimdik durduklarını, bir yürek olduklarını vurgulayan Yıldırım,  konuşmasına şöyle devam etti:"15 Temmuz gecesi bu vatan için toprağa düşen vatan evlatlarının her  birinin adını tıpkı Çanakkale, Kıbrıs, İstiklal Savaşı şehitleri gibi bu ülkenin  kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim anacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız,  asla unutturmayacağız. Çünkü her biri anasının kuzusu, eşinin göz bebeği,  çocuklarının bir tanesiydi ama sahip oldukları bütün güzellikleri geride bırakıp,  vatanı için can vermek için bir an bile tereddüt etmediler."

- "Halisdemir, hainlere ilk kurşunu sıkan kahraman askerimizdi"

Kız istemeye gitmek için hazırlanırken darbe haberini alıp sokağa  çıkan Resul Kaptancı'nın, "damat olacakken, şehit düştüğünü" anlatan Yıldırım,  sözlerini şöyle sürdürdü:"Resul kardeşimiz şehit olmadan önce yazdığı mesajda şöyle diyor, 'Biz  varken darbe neymiş, vatanı bu hainlere teslim etmeyelim. Sokağa çıkıp ülkeye  sahip çıkalım.' Artık dünyanın da ismini bildiği Ömer Halisdemir, hainlere ilk  kurşunu sıkan kahraman askerimizdi. Genelkurmay'da alçaklara ilk kurşunu sıkan  astsubayımız Bülent Aydın oldu. Onun ismi şimdi Iğdır Havalimanı'nda yaşıyor.  İhanet üssü olan Akıncı'da jetlerin kalkışını engellemek için büyük mücadele  veren 8 vatan evladını şehit verdik. Safiye Bayat, az önce kendisini dinledik.  Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerlerin üzerine tek başına, korkusuzca yürüdü,  hainlerin ateşi sonucu gazi oldu."Uçaklarla bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında kadın  erkek, 51 silah arkadaşının omuz omuza şehadet şerbetini içtiğini belirten  Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle devam etti "O şehitler arasında ikiz polis memurlarımız Ahmet ve Mehmet Oruç da  var. Babaları Ali Oruç'u burada dinlerken, hepimiz nasıl duygulandık, o anı yaşar  gibi olduk. İkiz şehitlerimizin hayali helikopter pilotu olmaktı. Bu hayali  gerçeğe dönüştürmek için de Özel Harekat Daire Başkanlığında eğitim alıyorlardı.  Gözü dönmüş alçaklar bu iki kardeşi, hayallerini gerçekleştiremeden aramızdan  ayırdılar, onları şehit ettiler. Fuat Bozkurt, yaralanınca 'Doktor, yaramı sar,  tekrar gideceğim.' dedi. Dediğini yaptı, tekrar sokağa çıktı ve şehadet şerbetini  içti. İşte böyle yüzlerce, binlerce kahramanlık destanı yazıldı o gece."

- "Bir ölür, bin diriliriz"

"Biz öyle bir milletiz ki bir ölür, bin diriliriz. Vatanı namus  biliriz, 'Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.' diyerek, milyonlarca insan  sel olup, meydanlara ineriz, ölüme yürürüz. Biz büyük bir milletiz." diyen  Yıldırım, Çanakkale, Malazgirt, Sarıkamış ve 15 Temmuz ruhuyla bugünlere  gelindiğine dikkat çekti Başbakan Binali Yıldırım bu ruhun her zaman canlı olacağını, hiçbir  zaman kaybolmayacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı"Şehitlerimize layık olmak için Türkiye'de ve dünyada koşacağız,  koşturacağız. Allah'ın izniyle hepimiz, herkes bundan emin olsun. Milletimiz  müsterih olsun. Artık yeni bir dönemdeyiz, artık bu dönemde vesayetin, memleketin  sahibi de millettir. Bu yeni dönemde milletimiz, hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ  cinayet şebekesinin tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecek. Bu canilerin,  asker kılığına girmiş teröristlerin hak ettiği ceza, hukuk devleti ilkesiyle  mutlaka tahakkuk edecektir. Mahkemelerde tiyatro oynamaları, şehit yakınlarının,  gazilerin, milletin aklıyla alay etmeleri onları, o hazin sondan asla  kurtaramayacak. Bugün Türkiye'yi ele geçirme hayaliyle yanıp tutuşanlar, yarın  kendi günahlarında kavrulacaktır. Demokrasiden, hak ve özgürlükten, hukuktan,  adaletten taviz vermeden bu meselenin üstesinden geleceğiz inşallah. İçiniz rahat  olsun."Vatan uğruna canını veren şehitlerin, yakınlarının, gazilerin  mücadelesinin asla boşa çıkmayacağını kaydeden Yıldırım, "Bugüne kadar hiçbir  şeyden, hiçbir dayatmadan, hiçbir tehditten korkmadık, çekinmedik. Hiçbir güç  bizi milletimiz için çıktığımız bu yoldan asla döndüremez. Sayın  Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle milletimizin desteği var olduğu müddetçe  Türkiye'nin sırtını hiç kimse yere getiremez. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan  büyük bir gurur duyuyorum. Bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan büyük bir  bahtiyarlık duyuyorum." diye konuştu.Başbakan Yıldırım, istiklal mücadelesi ile 15 Temmuz darbe girişimi  sırasında vatan, millet, bayrak için hayatını seve seve veren bütün şehitlere  Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı ömür diledi.Yıldırım, "Unutmayalım, o gece halkın gücü, Hakk'ın gücü, tankın  gücünü yenmiştir. 15 Temmuz karanlığın aydınlığa döndüğü gecedir." sözleriyle  konuşmasını tamamladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımBaşbakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rusya'da artış yüzde 40'
'Rusya'da artış yüzde 40'
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim