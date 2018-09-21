Baraner, Google-Booking çekişmesini yazdı

BARANER yazısında, "Turizm sektörünün geleceği ile ilgili çok farklı hatta zıt tahminler var. FVW’nin her yıl düzenlediği kongreye bu yıl yine Köln’de katıldım. Çok önemli sunumlara şahit olduk; 5 yıl içersinde dünya turizm sektöründe yapısal değişikler bekleniyor. Holidaycheck’in Marka Müdürü arkadaşım Georg Ziegler Millennials sunduğu araştırmada, “Gençler için Herşey Dahil “çöp” hatta “b.k.”, gençler yerel tatlar istiyor, gittikleri yerlerin kültürünü ve geleneklerini yaşamak istiyorlar, gençler seyahat acentasına gitmek istemiyor”diyerek salonu şok etti. Buna karşılık söz alan sekiz bin seyahat satış noktasından oluşan QTA’nın Başkanı Thomas Bösl, bu araştırmaya fazla katılmadığını, Avrupa'daki seyahat satış acentalarına önemli sayıda gencin gelip seyahat satın aldıklarını söyledi.

Devam edelim:

Holidaycheck’in araştırmasında gelecekte 3 ayrı ana turist profili grubu öngörülüyor.

* Paketçiler, sağlamcılar

* Esnek keşfediciler

* Aşırı bireyselciler

Bu araştırmada gençlerin daha çok esnek keşfedici grubunda yoğunlaştığı görülüyor.

Bu yazımın konusu ancak teknoloji ilgili olacak :

Ana başlık:

Teknoloji yatırımı yapamayanlar piyasalardan yok oluyor.

Öngörü:

Pazar büyüklerin eline geçecek.

Turizmi sektöründe kullandığımız terminolojiler bile değişiyor. En çok duyduğum yeni kavram, “kroscular” yani “sistemleri birbirine bağlayabilen, geçiş sağlayanlar” anlamında, hatta bu konunun Maradona’ları bile oluşmuş, ardından “bu adam her sisteme, her sunucuya bağlayabiliyor” diye bazı kişiler hakkında övücü laflar duydum. Teknoloji dipsiz kuyu; hergün yenileniyor , devamlı yatırım gerektiriyor. Teknoloji firmaları herhalde bu durumdan çok memnun. Fiyat ve ürün karşılaştırma sistemlerinin yanında, değişik sunucuların birbirinden farklı ürün ve otel kodlarını okuyup tek kod olarak tercüme edip sistemlere hatasız veren Türk kökenli Remzi Aru’un kurduğu GIATI altın yıllarını yaşıyor.

Zira online seyahat satışları hızla artıyor

Zira online seyahat satışları hızla artıyor, ancak dışarıdan göründüğü gibi sadece bir tık ile gerçekleşmiyor, stasyoner seyahat acantası satışı kadar zahmetli ve pahalı. Check 24 müdürü Dr. Dominik Faber “paket seyahatı online satabilmemiz için müşteriye ortalama 24 kere dokunuyoruz, temasta oluyoruz, mail ve call-centerlerimiz ile sıkı ve yakından takip ediyoruz , Google reklamlarımız bazen tek paket satışı için 400 Euro’yu geçebiliyor” diyerek online işinin zorluğuna ve küçümsenen costlarına dikkatti çekti.



Kongrede genel kanı

Müşteri nazlı ve seçici; devamlı en uygunu, en ucuzu ve kalitelisini istiyor, devamlı arıyor ve karşılaştırıyor .

Seyahat pazarı Startup çöplüğüne döndü. 1000 projeden yirmisi piyasalara girebiliyor, sadece dört tanesi şimdilik devam edebiliyor. Olağan üstü, başarı potansiyelli yüksek, yeni çözüm ve müşteri ve çiro vaad eden Start Up’ların adı duyulduğunda zaten büyükler tarafından çılgın fiyatlara hemen satın alınıyor. Bu gelişmeler karşısında Avrupa ve Amerika kıtasında Rekabet kurumları alarm durumuna geçtiler. Federal Alman Rekabet Kurumu online turizm endüstrisi online şirket ortaklıkları ve piyasa payları için yaptırdığı araştırmayı bu kış açıklayacak. AB Parlamentosu online satışlarda tekelleşmeyi sağlam bir yasal temele oturtmak istiyor.

400 Milyon Avro üzeri şirket alımlarına izin verilmeyecek

Federal Almanya Rekabet Kurulu Başkanı Mundt ile konuşuyoruz: Kimse şirketleri parçalamak taraftarı değil, sadece aşırı monopolist oluşumlar daha doğmadan kurutulmak isteniyor. 400 Milyon Avro üzeri şirket alımlarına izin verilmeyecek. Aynı zamanda ciro ve geniş pazar akzeptansı sinyalize eden Star Up’ların bu anki değerleri 400 milyon Euro’nun altında olsa bile büyüklere satışı izne tabi tutulacak.

Büyük şirketler geleceğe hazır

Zira gelecek 5 yıl içersinde büyük şirketler kullanıcı dostu yazılımlar, yapay zeka ve tecrübeye dayalı geliştirilmiş algoritmalar ile müşteriyi tüm seyahat, tatil ve boş zaman alışkanlıklarında adım adım takipe alacaklar ve gidecekleri restorandan,, tiyatroya , binecekleri yerel otobüs, hatta metro biletlerine kadar “1world-1click “ felsefesi ile tek elden, tek sayfada ve kendi tek markaları üzerinden sunmak için son aşamaya geldiklerini belirtiyorlar. Bakalım rekabet yasaları bu devasa, çok boyutlu tek sayfada herşeyi alabilme imkanı sağlayacak allround sistemlere tek marka ve tek şirket bazında müsaade edecek mi?

Google ile ilgili söylentiler ürkütüyor

Google ile ilgili söylentiler çok sayıda küresel online X-Paketçileri ve OTA ları ürkütüyor. Birkaç yıldır derinden ve çok yönlü araştırmalar ile yeni rezervasyon ve özellikle paketleme sistemleri ile ilgili deneyler yaptıkları piyasalarda biliniyor. 2-3 yıla kadar paket satışlarına başlayacakları tahmin ediliyor, nüşteri tek sayfada kalarak Google üzerinden istediği tüm seyahati, uçak biletini, müze giriş kartını alabilecek.

Google dengeleri değiştirecek

Bence bununla da kalmaz, bana göre belki değişik “ad on” lar ile satış bedeli oranına göre müşteriye Google bonus puanını kazandırarak tek cep; yani “1Wallet” sistemi ile mesela “Uber veya Grab”te kullandırabilirler. Google her açtığınızda sağ köşede puanlarını görerek google sistemine daha çok bağlı kalma arzusu içine girebilirsiniz.

Google kullanıcılarını kendi sayfasına seyahat konusundada iyice kilitliyebilecek çalışmaları muhakkak geliştiriyordur diye düşünüyorum

Aşırı rekabet ve karşılaştırma portalları net kârı düşürüyor

Ben bunları düşünürken ve sunumları izlerken yanımda oturan Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden birinin sahibine “ işin bitti, yakında seni yerler “ dediğimde bana güldü.

“Google iyi satsa da ürünü bir yerden alması lazım, bende ona benim paketlediğim ürünümü veririm, belki daha çok kazanırım, zaten şu an bile X-Product adı altında herkesin malı herkesin cebinde, benim DMC’ em güçlü, belki pazar bu sayede konsolide olur, rahatlar bizde daha iyi ve verimli kalkülasyon yaparız, aşırı rekabet ve karşılaştırma portalleri çoğu zaman net kârı kişibaşı 10 Euro’nun altına düşürüyor”dedi.

Uzatmayalım:

Ana soru şu idi:

Küresel seyahat pazarının Amazonu kim olacak?

Booking mi, Google mı?

Yakında küresel seyahat pazarında büyük savaş var.

Bu gelişmeleri Türkiye’de tüm ilgililer olarak ciddi bir haftasonu çalıştayında derinine tartışmalıyız.

Bu konuyu ivedilikle, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a bizzat ileteceğim." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 12:20