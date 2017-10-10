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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Baraner durmak bilmiyor

TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, hayata geçirilecek olan Teavelsellers.club ile 5 kıtadaki 200 bin seyahat satış elemanını tek çatı altında bir araya getireceğini söyledi

Baraner durmak bilmiyor

TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, hayata geçirilecek olan Teavelsellers.club ile 5 kıtadaki 200 bin seyahat satış elemanını tek çatı altında bir araya getireceğini söyledi

10 Ekim 2017 Salı 21:39
Baraner durmak bilmiyor
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OCAK ayında hayata geçirilecek olan Teavelsellers.club, ilk etapta Moskova, Londra, Dubai, Yeni Delhi, New York, Sidney ve Beijing’te temsilcilikler açacak. Konu hakkında bir açıklamada bulunan ve Travelsellers.club kurucuları arasında yer alacak olan Alanya dostu, duayen turizmci, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, "Dünyada takriben 500 bin kişi bizzat seyahat pazarlayıp satarak geçimini kazanıyor. Her seyahat pazarlamacısı bağlı olduğu seyahat acentesini, tur operatörünü veya satış kurumunu zaman zaman değiştirse de bir birey olarak kendi ticari başarısını ve şahsi kariyerini geliştirmek adına değişik çalışmalar yapıyor, kendi çapında ve imkanları dahilinde projeler geliştiriyor. Dünyadaki ürünler ile bağını ve direkt ilişkisini artırmak istiyor. 5 kıtada 200 bin seyahat satış elemanına ulaşacak Travelsellers.club kuruluyor. Dünyadaki tüm aktif seyahat satış elamanlarına ürün verecek, tanıtacak, müşterek pazarlama ve marketing yapacak, grup satışı yapacak, etkinlikler düzenleyip pazarlayacak kulübün merkezi Almanya'da olacak. Travelsellers.club kurucuları arasında yabancı uluslararası turizmciler yanı sıra ben de olacağım. 1 Ocak 2018'den itibaren hayata geçiyor. İlk etapta Moskova, Londra, Dubai, Yeni Delhi, Newyork, Sydney ve Beijing temsilcilikleri açılacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin BaranerTeavelsellers
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