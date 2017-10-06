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Baraner'den 'iflas' uyarısı

TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Almanya'daki JT Touristik ve İngiltere'deki Monarch Airlines iflaslarında Türkiye'nin de etkisi olduğunu söyledi

Baraner'den 'iflas' uyarısı

TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Almanya'daki JT Touristik ve İngiltere'deki Monarch Airlines iflaslarında Türkiye'nin de etkisi olduğunu söyledi

06 Ekim 2017 Cuma 21:11
Baraner'den 'iflas' uyarısı
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TÜRKİYE'DE turizmin duayen isimlerinden ve Alanya aşığı olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Avrupa turizm pazarında yaşanan kan kayıplarının yabancı turizm şirketlerine büyük darbe vurduğunu belirtti. Baraner, Almanya'daki JT Touristik ve İngiltere'deki Monarch Airlines iflaslarının sadece başlangıç olduğunu, Avrupa turizm pazarının Türkiye ile ilişkileri sağlamlaştırmaması durumunda yeni iflasların yaşanabilecğeini söyledi.
'BAŞKALARI DA ZOR DURUMDA KALABİLİR'
Rusya'da yaşanan ziyaretçi artışına rağmen başta Almanya olmak üzere Avrupa genelindeki kaybın devam ettiğini belirten Hüseyin Baraner, yaşanan daralmanın sadece Türk şirketlerini değil Avrupa'da faaliyet gösteren pek çok yabancı şirketi de olumsuz etkilediğini ifade etti. Baraner, Avrupa seyahat pazarında yükselişe geçilmemesi durumunda başka şirketlerin de zor durumda kalacağını savundu.
'İFLASIN BİR NEDENİ DE TÜRKİYE'
Antalya’ya 50 bine yakın turist gönderen JT Touristik’in iflasının hala gündemde olduğunu söyleyen Baraner, "İngiltere’nin en büyük beşinci havayolu şirketi olan Monarch Airlines iflasının nedenleri arasında Türkiye’deki turizm sektörünün durumunu saydı. Yani sadece biz değil, Avrupalı iş adamları da her şeyin normale dönmesini istiyor” dedi.
‘TEHLİKE BÜYÜK’
“Yeni iflaslara hazır olmalıyız” uyarısı yapan Baraner, şöyle devam etti: “Biz 2018 yılının Avrupa turizm pazarı açısından çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Ancak bu konuda sadece biz değil, herkes elini taşın altına koymalı. Aksi halde iflasını açıklayan marka sayısı çok daha fazla olabilir. Böyle bir tehlikeyi açık bir şekilde görüyoruz.
‘AVRUPALI FARKINDA’
Avrupalı turizmciler Türkiye’den doğan boşluğu dolduramıyor. Doldurmak istese bile fazla riskle az kazanç sağlıyor. Bunun sonucunda da şirketler maalesef iflas ediyor. Biz Türkiye’nin alternatifinin olmadığını düşünüyoruz. Avrupalı turizmciler bunu biliyordu ancak 2017 yılında bunu daha iyi anladılar. O yüzden 2018 yılı çok daha olumlu olacaktır.”
VERİLER DE DURUMU DOĞRULUYOR
Antalya Valiliği’nin açıkladığı resmi rakamlara göre özellikle Almanya ve Hollanda turizm pazarında kan kaybı devam ediyor. Geçen yıla göre Alman turizm pazarındaki düşüş 248 bin seviyesine ulaşırken, Hollanda’da bu rakam 51 bini aştı. 2015 rakamları baz alındığında ise Alman turizm pazarındaki çöküş çok daha dikkat çekici olarak ortaya çıkıyor. 2015 yılının 9 aylık döneminde 2 milyon 368 bin Alman turist ağırlayan Antalya, 2017 yılının aynı döneminde yalnızca 1 milyon 332 bin Alman turiste ev sahipliği yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
BaranerTÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi
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