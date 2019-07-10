Baraner: 'Büyük devletler payla uğraşmaz'

TBMM'DE ele alınan yasa teklifiyle kâr ya da zarar ettiğine bakılmaksızın turizm sektörüne 150 milyon Dolar'ı bulacak yeni vergi geliyor. Yasa teklifi, turizme sezon ortasında adeta bomba düştü. 17 bin otel ile binlerce restoran, eğlence yeri, yat, tekne ve gemiler, havayolu şirketleri, seyahat acenteleri ve özel sektöre ait havaalanlarından ciroları üzerinden yüzde 1'e kadar vergi alınacak.Bu gelişmeyi değerlendiren Alanya dostu duayen turizmci Hüseyin Baraner "Küresel dünyaya, zamana ve piyasalara uygun paydaşların önünü açan modeller yerine eski tarz katkı payı modelleri ile uğraşmak sektörümüze katkı sağlamaz. Bunun yerine turizmin ve turizmcinin önünü açan, teşvik edici, geliştirici, verimli sektör yaratmanın yollarını aramalıyız" dedi.

Baraner, açıklamasına şöyle devam etti:

"Tanıtım giderlerini, turizmcilerden pay almak yerine daha akıllı turizm pazarlama çalışmaları ve politikaları ile fazlası ile zaten kazanabiliriz. Cirodan pay psikolojik korku yaratır. Müteşebbisi ürkütür. Bunun yerine alınacak pay otel çalışanlarının yurtdışı eğitimi ve gelişimi için kullanılsa zaten daha seçkin turistlere ulaşırız Daha çok kazanırız, daha çok vergi öderiz. Sektörümüze daha büyük kalıcı ve güçlendirici katkı sağlayabiliriz. Cirodan pay ödeyerek dünyada hiç bir sektör gelişmemiştir, daha fazla müşteri kazanmamıştır. Sektör içi pay ödeyenler arasında kavgalara ve enerji kaybına sebep olmuştur. Tanıtımdan önce sektör içi ihtisas eğitimi, yurtdışı staj ve kurs imkanları bizleri orta ve uzun vadede çok daha doğru ve verimli noktaya taşıyacaktır. Formül, büyük devletler payla mayla uğraşmaz, sektörün önünü sonuna kadar açar, tüm altyapı çalışmalarını yapar, kazandırır ve vergisini toplar."