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Baraner Almanlara seslendi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği  (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi, Alanya dostu duayen turizmci Hüseyin Baraner Almanya'da çalışmalarını sürdürdü

Baraner Almanlara seslendi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği  (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi, Alanya dostu duayen turizmci Hüseyin Baraner Almanya'da çalışmalarını sürdürdü

14 Ocak 2018 Pazar 22:50
Baraner Almanlara seslendi
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ALMANYA'DAKİ Stutgart CMT Turizm Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi, Alanya dostu duayen turizmci Hüseyin Baraner, Türk turizminin gelişimi için çalışmalarını sürdürdü. Baraner, AlmanTV kanallarına verdiği röportajda Türk-Alman dostluğuna dikkat çekti ve Almanları Türkiye'ye davet etti.  Baraner,  "Halen küskün olan Almanları Stuttgart CMT'deki Macaristan standından gerçekleştirilen canlı yayında Türkiye’ye davet ettim. Turizm dostluk yoludur ve bu yolun iki ucunda iki toplumu da daha güçlü birliktelikler beklemektedir. Başka söze gerek yok'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seyahat Acenteleri BirliğiTÜRSABAlanyaHüseyin Baraner
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