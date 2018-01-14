Baraner Almanlara seslendi

ALMANYA'DAKİ Stutgart CMT Turizm Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi, Alanya dostu duayen turizmci Hüseyin Baraner, Türk turizminin gelişimi için çalışmalarını sürdürdü. Baraner, AlmanTV kanallarına verdiği röportajda Türk-Alman dostluğuna dikkat çekti ve Almanları Türkiye'ye davet etti. Baraner, "Halen küskün olan Almanları Stuttgart CMT'deki Macaristan standından gerçekleştirilen canlı yayında Türkiye’ye davet ettim. Turizm dostluk yoludur ve bu yolun iki ucunda iki toplumu da daha güçlü birliktelikler beklemektedir. Başka söze gerek yok'' dedi.
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