Balkanlarda Alanya rüzgarı

ÜNLÜ yıldızın Alanya’da yaptığı hazırlık çalışmaları başta Sırbistan olmak üzere Balkan ülkelerinde geniş yankı buldu. Klipli tanıtım yöntemi ve organizasyon hakkında bilgi veren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş, “Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen uluslararası turizm fuarında temas kurduğumuz Sırp pop yıldızı Milica Pavlovic’in Alanya’da çekeceği klip Balkan ülkeleri ve Sırbistan’da çok önemli bir tanıtım aracı olacak. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak olan video klip çalışmasının Alanya’daki ön hazırlıkları bile uluslararası alanda önemli yankı buldu.

‘MİLYONLARCA İNSANA ULAŞTIK’

Sanatçımız Milica Pavlovic ve beraberindeki heyetin gerek sosyal medya paylaşımları gerekse uluslararası magazin basınına yaptıkları bilgilendirmeler milyonlarca insana ulaştı. Pavlovic’in sosyal medya fan sayfaları da Alanya çalışmalarını takipçilerine duyurarak tanıtım çalışmamıza önemli katkı sağladı. ALTAV başkanı ve aynı zamanda Alanya Belediye Başkanımız olan sayın Adem Murat Yücel’in ve ALTİD Başkanımız sayın Burhan Sili’nin büyük destekleriyle şehrimizin tanıtımını hem yurt içi hem de yurt dışında dört koldan sürdürüyoruz” dedi. Ünlü sanatçının, klip çalışması için Kleopatra Plajı, Sapadere Kanyonu, Dimçayı, İskele ve Ulaş Plajı bölgeleriyle yakından ilgilendiği öğrenildi.