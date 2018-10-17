Bakanlıktan dikkat çeken yönetmelik değişikliği

KÜLTÜR ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelikte bir dizi değişiklik yapıldı. Yönetmelik değişikliği ile birlikte, Bakanlar Kurulunda olan yetki sorumluluklar Cumhurbaşkanına devredilirken, yönetmelikte yer alan komisyonun görev tanımı ve yetkileri değiştirildi.

5 KİŞİLİK EKİP

Yeni yönetmelikte ismi ''Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezi Belirleme Komisyonu'' olarak değiştirilen komisyon Bakan yardımcısı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı ve Arazi Tahsis Daire Başkanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşacak.

KOMİSYONUN YETKİLERİ ARTTI

Daha önceki yönetmelikte Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezi (KTKGBTM), olarak belirlenmesi öngörülen alanlar, bakanlığın oluşturduğu komisyon tarafından 'bakanlıklar arası komisyona' gönderilirken, yeni yönetmelikte bakanlık komisyonuna direkt olarak KTKGBTM belirleme ve ilan etme yetkisi verildi. Yönetmeliğin 4. maddesinde yapılan değişikliğe göre, KTKGBTM ilan dilmesi planlanan yerler için istenecek belgelerle ilgili, ilgili kurum ve kuruluşlara yazı gönderecek olan beş kişilik bakanlık komisyonu, istediği belge ve görüşlerin belirlenen sürede veya süre belirtilmemişse bir ay içinde ulaşmaması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan olumlu görüş almış gibi harekete edecek.

Komisyonu belirlediği 'Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezleri' bakanlık makamınca onaylandıktan sonra resmiyet kazanacak.