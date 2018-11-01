Bakanlık açıkladı: 3 yıldızlı furyası

RESMİ Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, eylül ayında toplam 29 turizm yatırımı için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bunlardan 3’ü öğrenci yurdu, 4’ü renovasyon ve 22 tanesi de komple yeni otel yatırımlarından oluştu. Eylül ayında yatırım teşvik belgesi verilen komple yeni otel yatırımlarından 2’si 5 yıldızlı, 4’ü ise 4 yıldızlı otellerden oluşurken, en çok teşvik verilen segment 16 otelle 3 yıldızlı oteller oldu. Eylül ayında konaklama sektörü için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin toplam tutarı 360 milyon lirayı aştı. Yeni yatırımlar hayata geçtiğinde Türkiye’nin yatak stokuna 2 bin 430 yatak daha eklenecek.

KİM NEREYE 5 YILDIZLI OTEL YAPACAK?

Eylül ayında yatırım teşvik belgesi alan iki 5 yıldızlı otel yatırımında biri İstanbul’a, diğeri ise Muğla’ya yapılacak. 49 milyon 980 bin lira yatırım teşvik belgesi alan CVK Mineral Madencilik İstanbul’a 332 yataklı, 12 milyon 540 bin liralık yatırım teşvik belgesi alan Sunbay Turizm ise Muğla’ya 290 yataklı otel yapacak.

