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Bakan'dan fiyat kırmayın çağrısı

Fuarlara katılmadığı için eleştirilen Turizm Bakanı Ömer Çelik MITT Moskova Turizm Fuarı'na geldi ve stand ziyaretlerine memleketi Adana'dan başladı

Bakan'dan fiyat kırmayın çağrısı

Fuarlara katılmadığı için eleştirilen Turizm Bakanı Ömer Çelik MITT Moskova Turizm Fuarı'na geldi ve stand ziyaretlerine memleketi Adana'dan başladı

18 Mart 2015 Çarşamba 14:11
Bakan'dan fiyat kırmayın çağrısı
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FUARLARA katılmadığı için eleştirilen Turizm Bakanı Ömer Çelik MITT Moskova Turizm Fuarı'na geldi ve stand ziyaretlerine memleketi Adana'dan başladı.
Çelik ''Olumsuzluk beklentilerine karşı tedbirler aldık. Yüz civarında tedbirimiz var. Bunları yeri geldikçe uygulayacağız. Tedbir almamız Türk turizminin çöktüğü anlamına gelmiyor. Biz sadece Rusya ve tüm pazarlarımızda turist sayısının azalmaması için tedbirler aldık'' dedi.
Turizmciye fiyat kırmayın çağrısı yapan Bakan Çelik ''Fiyat kırma talepleri turizmin doğasında var. Her yıl bu talep önümüze gelir yani krizle ilgisi yok. Türkiye turizmde marka bir ülkedir. Marka değerimizle aşırı fiyat kırılması örtüşmez'' dedi
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Son Güncelleme: 18.03.2015 13:33
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Moskova Turizm FuarıMITTÖmer ÇelikTurizm Bakanı
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