Bakan'dan fiyat kırmayın çağrısı

FUARLARA katılmadığı için eleştirilen Turizm Bakanı Ömer Çelik MITT Moskova Turizm Fuarı'na geldi ve stand ziyaretlerine memleketi Adana'dan başladı.

Çelik ''Olumsuzluk beklentilerine karşı tedbirler aldık. Yüz civarında tedbirimiz var. Bunları yeri geldikçe uygulayacağız. Tedbir almamız Türk turizminin çöktüğü anlamına gelmiyor. Biz sadece Rusya ve tüm pazarlarımızda turist sayısının azalmaması için tedbirler aldık'' dedi.