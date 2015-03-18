Bakan'dan fiyat kırmayın çağrısı

18 Mart 2015 Çarşamba 14:11
FUARLARA katılmadığı için eleştirilen Turizm Bakanı Ömer Çelik MITT Moskova Turizm Fuarı'na geldi ve stand ziyaretlerine memleketi Adana'dan başladı.
Çelik ''Olumsuzluk beklentilerine karşı tedbirler aldık. Yüz civarında tedbirimiz var. Bunları yeri geldikçe uygulayacağız. Tedbir almamız Türk turizminin çöktüğü anlamına gelmiyor. Biz sadece Rusya ve tüm pazarlarımızda turist sayısının azalmaması için tedbirler aldık'' dedi.
Turizmciye fiyat kırmayın çağrısı yapan Bakan Çelik ''Fiyat kırma talepleri turizmin doğasında var. Her yıl bu talep önümüze gelir yani krizle ilgisi yok. Türkiye turizmde marka bir ülkedir. Marka değerimizle aşırı fiyat kırılması örtüşmez'' dedi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 18.03.2015 13:33