Bakan Turhan’dan Atlas Global açıklaması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin yönelttiği soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Atlas Global Havayollarına ilişkin soruları cevaplayan Bakan Turhan, sivil havacılık kurallarına göre uçuşlarını durduran, uçuşu durdurulan veya ruhsatı iptal edilen havayollarının SHGM'de mevcut olan teminatlarının nakde çevirilerek, yolcuların diğer havayollarıyla tarifeli seferler için 5 günlük, tarifesiz seferler için 10 günlük sürede taşınmasının mümkün olduğunu söyledi.

Turhan, Atlas Global’le ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda mağdur olanların mağduriyetlerini gidermeye öncelikli olarak yoğunlaştık onu halledeceğiz. Atlas’la ilgili onlarla da görüşüyoruz. Süreli olarak bu operasyonu durdurduklarını söylüyorlar. Görüşüp vaziyet alacağız. bizim için önemli olan yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi. Şu anda herhalde 500 bin dolar civarında teminatları var. Yolcuların mağduriyetlerini gidermeye çalışacağız."