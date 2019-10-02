Bakan Şahin'den Thomas Cook toplantısı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Thomas Cook seyahat acentesinin iflasını açıklamasının ardından turizmcilerin görüş ve önerilerini alacak
BAKAN Şahin, 03 Ekim 2019 Perşembe günü saat 17.00’de ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan istişare toplantısına tüm turizmcileri davet etti.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, turizm sektörünü tedirgin eden Thomas Cook seyahat acentesinin iflas kararını değerlendirmek için istişare toplantısı düzenliyor. Toplantıya turizmcilerin yanı sıra Alanya protokolü de davetli.
Turizm sektörü açısından büyük önem arz eden toplantıya bütün turizmcileri davet eden Başkan Şahin, “İflas kararını açıklayan Thomas Cook seyahat acentesinin ardından sektörde kısa süreli belirsizlik hakim oldu. Sektör temsilcileriyle yol haritasını belirlemek için toplanıyoruz. Toplantımıza bütün turizmci arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.
Toplantı, 03 Ekim 2019 Perşembe günü saat 17.00’de ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
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