Bakan Kurtulmuş: “Herakles Lahdi Antalya’ya büyük prestij kazandırdı”

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya temaslarının son gününde tarihi Kaleiçi’ni gezdi. Bakan Kurtulmuş’a gezisinde eşi Sevgi Kurtulmuş, AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile çok sayıda yetkili eşlik etti. Bakan Numan Kurtulmuş gezisine Hadrianus Kapısı’ndan başladı. Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra Alp Paşa Konağı’na geçti ardından Kesik Minare’yi inceledi. Bakan Numan Kurtulmuş’a minare hakkında bilgi verilirken, Kurtulmuş, Kesik Minare avlusunda fotoğraf makinesini alarak alanın fotoğraflarını çekti. Golf aracı ile Kaleçi'ni gezen Bakan Kurtulmuş, seyir terasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurtulmuş, Antalya’nın dünyadaki büyük turizm pastasından daha fazla pay alacak bir il olacağını dile getirdi.

“Türkiye genelinde 32,4 milyon turist gelmiş oldu ve 26 milyar dolarlık bir turizm kapasitesine ulaştık”

Çok güzel bir mekanda olduklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Antalya Kaleiçi’nde Çok güzel restorasyonlar yapılmış. Antalya Türkiye turizminin can damarı, başkenti. Bakan olduktan sonra ayda bir de olsa buraya geliyorum. Son derece ümitli bir şekilde buradan ayrılacağım. Antalya bu sene 2015 yılında yaşadığımız o çöküşten, dibe vurmadan hızlı bir şekilde kurutulan şehirlerimizden birisi. Burada hem Rus turistleri, hem Alman, İngiliz turistleri, hem diğer ülkelerden gelen turistler 2017 yılı sonu itibariyle Antalya’ya çok ciddi şekilde rağbet ettiler. Türkiye genelinde 32,4 milyon turist gelmiş oldu ve 26 milyar dolarlık bir turizm kapasitesine ulaştık. Önümüzdeki yıl da Antalya başta olmak üzere bütün turistik destinasyonlarımız inşallah çok daha hareketli olacak” dedi.

“Antalya turizmini çok daha parlak bir gelecek bekliyor”

Antalya’daki deniz, kum ve güneş turizmini nasıl çeşitlendirecekleriyle ilgili çalıştıklarını dile getiren Kurtulmuş, “Antalya’da dünya standartlarının üstünde bir otelcilik noktasına gelmişiz. Turizmin bütün alanlarında fevkalade iyi yetişmiş insan gücüne sahibiz. Bu insan gücü olduğu müddetçe, buradaki büyük tecrübe durduğu sürece inşallah Antalya turizmini çok daha parlak bir gelecek bekliyor. Doğal ve tarihi güzelliği var. Perge’si, Aspendos’u, Side’si gibi güzel tarihi yerleri var. Bunların ortaya çıkarılması dünya turizmine çok ciddi şekilde kazandırılması için gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

“Herakles Lahdi büyük prestij kazandırdı”

Herakles Lahdi’nin yurt dışından Antalya’ya getirilmesinin kente büyük bir prestij kazandırdığını ifade eden Kurtulmuş, “Yurt dışındaki kaçırılan eserlerin ait olduğu yerlere döndürülmesi Antalya’daki turizmini arttıracağını düşünüyorum” dedi.

“Yıl içerisinde yaklaşık bin 500 takım Antalya’daki otellere geliyor ve burada kamp yapıyorlar”

Spor turizmiyle ilgili soruya Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “2-3 gündür Antalya’dayım bazı Süper Lig takımlarını ziyaret ettim. Bunlar güzel şeyler, yıl içerisinde yaklaşık bin 500 takım Antalya’daki otellere geliyor ve burada kamp yapıyorlar. Bu mevsim için herhalde dünyada bundan ideal daha iyi bir iklim koşulu olmaz. Hava sıcaklıkları buradaki rutubet oranları sporcuları daha dinç, daha dirençli hale getiriyor. Dolayısıyla bizim spor turizmi alanında da önemli bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli en iyi noktaya çıkarabilmek için gayret sarf ediliyor. Bu alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla da ortak çalışmalar yaparak belirli bir noktaya getireceğiz. Antalya için önemli bir alanda sağlık turizmidir. Özellikle yaşlı bakım turizmi çok büyük bir kalem, Avrupa ülkelerinden gelecek olan turistlerin burada uzun aylar boyunca kalabileceği yeni bir turizm olarak duruyor. Bunların üzerinde de çalışıyoruz. Antalya inşallah dünyadaki büyük turizm pastasından daha fazla pay alacak bir ilimiz olacak” şeklinde cevapladı.

“38 milyon turist hedefine ulaşmak hiçte hayal değil”

Türkiye bakımından 2018 yılının beklenilenden daha iyi geçeceğini söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Rusya, İngiltere, Ukrayna geleneksel pazarlarımıza baktığımız zaman, başka ülkelerdeki erken rezervasyon oranlarına baktığımız zaman yüzde 20 ile 60 arasında değişen oranlarda ülkelere göre rezervasyon haberlerini alıyoruz. Bu çok güzel bir sinyal, ayrıca Amerika ile vize meselesinin düzeltilmesi kruvaziyer turizmi içinde önemli bir potansiyel ortaya koyuyor. Kanaatimizce bu yıl içerisinde 38 milyon turist hedefine ulaşmak hiçte hayal değil. Bunun 30 milyarı aşkın bir turizm geliri getirmesini tahmin ediyoruz. 2023 yılındaki 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm hedefi de böylece daha yakınlaşmış olacak. Ümit ederiz ki 2023 yılında bu hedefe Türkiye ulaşacak.”