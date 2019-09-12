Bakan'ın şirketi haksız rekabet yaratıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şirketi Etstur seyahat acentalarından tepki topluyor.Acentalar, Etstur’un, Bakan Ersoy’un bakanlığıyla daha avantajlı ve agresif hale geldiğini ileri sürüyor.Acenta yetkilileri, otellerin, tek yetkililik vermek için Etstur kapısını çalmaya başladığını ve binlerce acentanın otel satışı yapamaz hale geldiğini iddia ediyor.

Acentalardan gelen tepkiler şöyle:

Kayseri Macera Turizm sahibi Ahmet Gürlek: "Cumhurbaşkanımızın konuya el atması lazım"

Kayseri’de 2 tane Etstur bayisi dışında kalan 87 seyahat acentanın tek yetkililik anlaşmalarından mağdur olduğunu dile getiren Macera Turizm’in sahibi Ahmet Gürlek, çözümü Cumhurbaşkanı’nda gördüklerini dile getirdi. Yaşanan süreci, sebep olan şirketin sahibinin Turizm Bakanı olması nedeniyle dile getirmekte güçlük çektiklerini belirten Ahmet Gürlek, bu nedenle sektörün tamamında suskunluğun hakim olduğunu söyledi.Gürlek, çözümün adresinin cumhurbaşkanlığı makamı olduğunu belirtti. Etstur’un tek yetkililik anlaşması yaptığı otellerden fiyat bile alamadıklarının altını çizen Ahmet Gürlek, “Bu durum müşteri gözünde prestij ve güven kaybına, ardından da müşteri kaybına neden oluyor” dedi.

İzmir Alsancak Turizm sahibi Kıvanç Tektimur: "Otelciler bayrağı indirdi"

Popüler resort otellerin büyük bir çoğunluğunun Etstur ile tek yetkililik anlaşması bulunduğunu iddia eden İzmir Alsancak Turizm’in Sahibi Kıvanç Tektimur, “Sayın Mehmet Ersoy bakan olduktan sonra, sayılar iyice Etstur’un lehine döndü” dedi.Kıvanç Tektimur sözlerine şöyle devam etti:“Tek yetkililik yasal olarak mümkün olabilir, fakat diğer acentaların da bu otelleri satabilmesi lazım. Yine avantajlı konumda Ets bulunsun. Fakat Ets’nin 100 liraya sattığı oteli Alsancak Turizm de 120 liraya satabilmeli.Diğer türlü müşteriye ürün sunamaz hale geldik. Her sorulan otele “Bizde yok!” der duruma geldik” şeklinde konuştu.Tur operatörlerinin tek yetkililik anlaşmasının resort otellerle sınırlı kalmayıp şehir otellerinde de başladığını anlatan Kıvanç Tektimur, “Kars’ta bile tek yetkililik anlaşmaları yapmaya başladılar. Müşterinin rağbet ettiği her oteli alıyorlar.Geriye kalan binlerce seyahat acentası taş mı yiyecek?” dedi.Gelinen durumun diğer tur operatörlerini de olumsuz etkilediğini belirten Tektimur, "10 tane tur operatörü var; bunların arasındaki denge de bozuldu. Bakan Ets’nin sahibi olunca, otelciler de Ets’ye karşı bayrağı indirdi.Orantısız bir güce dönüştü. Zaten zor olan durum, içinden çıkılamayacak bir hale geldi" dedi.

Mersin Globtur sahibi Orhan Algan Deniz: "Etstur'un pazardaki rekabeti aşırı sert"

Etstur’un tek yetkililik anlaşması yaptığı otellerden fiyat alamamalarının yanında Etstur bayilerinden de fiyat alamadıklarının altını çizen Mersin Globtur Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Algan Deniz konu hakkında şöyle konuştu: “Normalde farklı operatörlerle çalışan acentalar arasında komisyon paylaşarak ürün alışverişi olur.Fakat bunu Etstur bayileriyle yapamıyoruz. Bayilerinden ürün almak istediğimizde, “Kusura bakmayın size satış yapamayız, müşteriniz ofisimize gelsin” diyorlar. Ets bayisinin diğer acentalara satış yapması da yasaklanmış.Bize anlatıldığına göre katı yaptırımları varmış. Ben kurumsal bir müşterimi nasıl alıp Etstur ofisine götüreyim.Sırf müşteri kaybetmemek adına, Ets’nin call center’ını arayıp bir kuruş kazanmadan ürün alıp satmak zorunda kalıyoruz.”Etstur’un pazardaki rekabetinin aşırı sert olduğunu ifade eden Algan Deniz, “Etstur’un sahibi bakan olduktan sonra otelcilerin yaklaşımı da çok değişti. Birçok otel sahibi, Bakanlıktaki işlerini rahat görebilme adına tesislerini Ets’ye vermeye başladı. Hatta Ets sormadan, otelcilerin Ets’ye gidip tek yetkililik teklif ettiğini duyuyoruz.O otellerin yöneticilerinin birçoğuyla kişisel dostluğumuz var; “off the record” anlatıyorlar. Örneğin Coral daha iyi bir teklif vermesine rağmen otelin patronu Ets’yi tercih ediyor. Çünkü Bakanlık’ta otelinin çözüm bekleyen bir meselesi varmış.Sayın Bakanın, konuyla ilgili bir dahli olduğunu veya bakanlığını bu yönde kullandığını tahmin etmiyorum. Fakat otel sahibinin yaklaşımını, genel durumu göstermesi açısından dikkat çekici buluyorum” diye konuştu. Algan Deniz, diğer tur operatörlerinin Etstur kadar agresif davranmadığını söyledi.Deniz sözlerini şöyle tamamladı:“Gezinomi, Coral ve MNG gibi tur operatörleri bu konuda daha ılımlı yaklaşıyor. Bunların bayileri olan acentalarla komisyon paylaşarak ticaretimizi güven ve karşılıklı anlayış içinde yapabiliyoruz.Bu sorun nasıl çözülecek bilemiyorum, ama tüm acentaların bu gidişe karşı tepkisini dile getirmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Gaziantep Al-Amin Turizm sahibi Bünyamin Evşen: "Küçüklerin iş alanı daralıyor"

Al-Amin Turizm’in Sahibi Bünyamin Evşen, sektörde küçük acentaların iş alanının her geçen yıl daraldığını söyledi. Bünyamin Evşen konu hakkında, “Büyükler, küçüklerin ekmeğini alarak büyümeye devam ediyor. Otel satalım diyoruz, tek yetkililikten dolayı satamıyoruz. Uçak bileti satalım diyoruz, internetten 3-4 TL karla uçak bileti satıyorlar” diye konuştu. Etstur bayisi olmak için başvurduklarını da söyleyen Evşen, “Onu da vermiyorlar. Gaziantep’te tek bir bayileri var, bu nedenle Güneydoğu’daki birçok şehre bayilik vermiyorlar” dedi.

Kaynak: Turizm Ajansı