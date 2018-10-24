'Bakan hızlı başladı'

Yasin ARAZ

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu eski Genel Sekreteri ve Exotic Tour Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Topçu, Türk Hava Yolları (THY) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklığında başlatılan "Direkt Turizm Hamlesi" hakkında değerlendirmelerde bulundu. Topçu, "Uzun yıllar sonra sektörün hemen hemen her alanında faaliyet gösteren ve yaşanan sorunlarla pratikte birebir karşı karşıya olan Kültür Turizm Bakanımız yavaş yavaş nasıl bir programla geleceğe dair adımlarını atacakları sinyallerini vermeye başladı" diyerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un politikalarını da beğendiğini ifade etti. Topçu, "İlk açıklamalarda THY'nin sektöre katkısının arttırılması ile ilgili çalışmalar, tanıtımda izlenecek yollar ve bunların günümüze uyarlanması çalışmalarının ana eksen olacağı işaretleri gelmeye başladı. Bu çerçevede THY, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ülkeye gelen nitelikli turist sayısını artırmak için başlattığı, 'Direkt Turizm Hamlesi' projesine 11 ülkede 34 noktaya düzenleyeceği tarifeli seferlerle destek verecek.

'SORUNLARA ÇARE OLACAK'

Artan talebede uygun olarak 2019 yılından itibaren, Türkiye’nin gözde turizm merkezleri Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas Havalimanlarına düzenlenecek bu seferler sektörün uçak sorununa ve nitelikli turisti de ülkeye çekme konusunda katkı sağlaması bekleniyor. Planlamalara göre gelecekte bu seferlerin arttırılacağı bakanlık tarafından ifade ediliyor. Hedef ülkeler İngiltere, Almanya, Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Ukrayna, Cezayir, İsrail, Lübnan şeklinde olacak.

'TANITIM ARGÜMANLARI GÜNCELLENECEK'

Turizmi 12 aya yaymayı hedefleyen bu çalışmalara katkı sağlamak için de bakanlık tanıtım konusunda güncellemeler yapma yoluna gidecek gibi görünüyor. Açıklamalara göre güne ayak uydurma konusunda tanıtım alanlarını fuarlardan ziyade daha fazla insana ulaşabilecek sosyal medyanın daha etkin kullanılmasını ön plana çıkarmayı planlıyor. Tanıtım konusunda daha profesyonel bir yol izleneceğini bu bölümlerin başına gelenlerin kimliklerinde görebiliyoruz.

'ÖNCE EVİMİZİ TEMİZLEMELİYİZ'

Son yılların sayısal anlamda en verimli sezonu olan 2018’deki hareketliliğin önümüzdeki yıllarda yıl geneline yayılarak artması ve sürdürülebilir olması ulaşım, tanıtım ve ürün çeşitlendirilmesindeki izlenecek politikalarla doğru orantılı olacaktır. Bu anlamda olumlu haberler alıyoruz ve uygulamada da başarılı olması için biz sektör bileşenleri ellerinden geleni yapıp binbir zorlukla gelen misafirleri mutlu bir şekilde göndermek için evimizin içindeki temizlik ve düzeni sağlamalıyız."

